Skolejenter mål for terrorangrep i Kabul

Mange av ofrene for lørdagens terrorangrep i Kabul var skolejenter i alderen 11 til 15 år. Angrepet er et illevarslende tegn for hvordan framtiden vil bli.

En såret skoleelev blir transportert bort etter angrepet vest i Kabul. Foto: Rahmat Gul / AP / NTB

NTB-AP

Publisert Publisert I dag 09:33

Bombene gikk av rett utenfor skolen Syed Al-Shahda i et hazara-dominert område av Kabul lørdag ettermiddag. På det aktuelle tidspunktet var mange av elevene på vei ut av skolen, noe som kan bety at målet var å drepe så mange skolejenter som mulig.

Den første eksplosjonen kom fra en bil stappfull av eksplosiver, deretter fulgte to til. Igjen på gaten lå blodige ryggsekker, skolebøker, døde og sårede. Skolen brukes av gutter på formiddagen, mens på ettermiddagen er det jentenes tur.

Sorg og raseri

Like etter angrepet samlet rasende mennesker seg ved skolen. Noen var så sinte at de gikk til angrep på helsearbeidere som forsøkte å evakuere de mange ofrene. Lørdag var dødstallet passert 50, mens over 100 var såret, ifølge myndighetene.

Innbyggere i området sier at braket fra eksplosjonen var øredøvende.

Afghanistan har gjennom årene vært rammet av en rekke blodige terrorangrep mot sivile. Den siste tiden er dessuten journalister, advokater og andre personer i yrker som er uglesett av ytterliggående islamister, blitt brutalt likvidert.

Taliban peker på IS

Lørdagens angrep er blant de verste som den afghanske hovedstaden har opplevd, og nok en gang var det hazaraene som ble rammet. De er stort sett sjiamuslimer i motsetning til landets sunnimuslimske flertall.

Mange av Kabuls innbyggere frykter nå for framtiden. De utenlandske soldatene har allerede begynt tilbaketrekkingen, og 11. september skal alle være ute, har USAs president Joe Biden bestemt.

Taliban var raskt ute med å fordømme angrepet og pekte på IS, som de siste årene har etablert seg i Afghanistan og som har erklært krig mot hazara-minoriteten.

Afghanistans president Ashraf Ghani gir imidlertid Taliban skylden for angrepet.

– Denne barbariske gruppen har ikke makt til å konfrontere sikkerhetsstyrkene på slagmarken, og går i stedet med brutalitet og barbari etter offentlige institusjoner og jenteskolen, sier Ghani i en uttalelse.

Ingen har så langt sagt at de står bak angrepet.