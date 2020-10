Stor politiaksjon etter at drapsdømte Peter Madsen rømte fra fengselet

Peter Madsen, som soner en livstidsdom for drapet på Kim Wall, forsøkte tirsdag å rømme fra fengselet han soner i. Han ble tatt av politiet etter kort tid.

Danske Peter Madsen, som soner en livstidsdom for drapet på Kim Wall, forsøkte tirsdag å rømme fra fengselet han soner i. Han ble pågrepet etter kort tid. Foto: Nils Meilvang / Ritzau Scanpix / NTB

Ekstra Bladet melder at Madsen tirsdag formiddag forsøkte å rømme fra fengselet i Albertslund. Avisen har publisert et bilde av Madsen som sitter på bakken inntil en hekk mens to skarpskyttere fra politiet har sine våpen rettet mot ham.

Dansk politi bekrefter på Twitter at en mann er pågrepet etter et fluktforsøk, og overfor DR bekrefter de at det dreier seg om Peter Madsen.

B.T. melder at 49-åringen truet seg ut av fengselet ved å si at han hadde en bombe. Bildet som er publisert i Ekstra Bladet viser at Madsen har det som kan minne om et bombebelte rundt livet.

Kom seg 4-500 meter

Ifølge B.T. har det som trolig er en forhandler fra politiet opprettet kontakt med Madsen.

Madsen skal ha kommet seg 4–500 meter vekk fra Herstedvester Fængsel. Politiet har sperret av et stort område rundt stedet.

Dansk politi rykket ut med både skarpskyttere, bombegruppe og kommandosentralen.

Ifølge Ekstra Bladets opplysninger har Madsen tidligere sittet i isolasjon i fengselet på grunn av mistanke om fluktplaner.

Dømt til livstid i fengsel

Madsen ble i 2018 dømt til fengsel på livstid for mishandlingen og drapet på Kim Wall, en svensk journalist som var invitert med på tur i ubåten Madsen hadde bygget selv.

UC3 Nautilus, en av verdens største privatbygde ubåter, var konstruert av Madsen, som på dette tidspunktet var mest kjent som oppfinner.

Drapet ble oppdaget etter en større leteaksjon etter Madsen og ubåten, som ble senket av dansken i forbindelse med drapet.

