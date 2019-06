Mens han trakk frem alt det gode han hadde tilført USA som president, bekreftet Donald Trump tirsdag kveld at han stiller til gjenvalg neste år.

Trump kom med kunngjøringen, som ventet, under et folkemøte i Orlando i Florida tirsdag kveld.

– Offisielt lanserer jeg mitt kandidatur for å stille som president i USA i 2020. Jeg kan love dere at jeg aldri vil svikte dere, sa Trump til de flere tusen tilhørerne.

Trump loddet stemningen blant publikum om han skulle beholde slagordet – «Make America Great Again» – eller om de i stedet skulle gå inn i den nye valgkampen med det nye «Keep America Great». Ikke uventet var det siste forslaget som fikk suverent størst tilslutning fra publikum.

– Så møt opp og stem. Vi skal ha en stor dag på valgdagen, en stor, stor dag, sa Trump til begeistrede tilhørere.

– Vi gjorde det én gang, nå skal vi gjøre det igjen og denne gangen skal vi avslutte jobben, sa Trump videre og ramset opp mange saker han har ryddet opp i under sin presidentperiode.

– Aldri sosialistisk

Presidenten ankom folkemøtet sammen med konen Melania Trump. Visepresident Mike Pence og hans kone Karen var også til stede på arrangementet på arenaen Amway Center.

I kjent stil holdt Trump en tale hvor han langet ut mot mediene han hevder sprer falske nyheter, mot demokratene han mener svikter lavinntektsgruppene i USA og om behovet for å stenge grensene. Han trakk frem at folk selv må få muligheten til å velge sin egen helseforsikring og ikke må være tvunget til å betale for andre enn seg selv.

– USA vil aldri bli et sosialistisk land, sa Trump med henvisning til konkurrent Bernie Sanders.

Innvandring og abort

Trump snakket lenge om innvandring og behovet for å stenge grensene. Han berømmet de ansatte i landets grensekontroll på den ene siden og kritiserte i neste runde demokratene for å svikte USAs lavinntektsgrupper som må slåss om de samme jobbene som ulovlige immigranter.

– Demokratene er blitt mer radikale og mer ekstreme enn noen gang. Det er moralsk forkastelig og et svik mot den amerikanske middelklassen og faktisk den amerikanske måten å leve på. Folk renner inn, sa Trump som la til at han hadde håp om en endring etter avtalen med Mexico.

Også temaet om abort ble tatt opp under talen. I løpet av Trumps tid som president har flere konservativt styrte delstater innført strengere regler mot å ta abort, flere steder så rigide at det i praksis er blitt forbudt. Målet skal være å få endret en omstridt høyesterettsdom fra 1973 som slår fast at retten til abort, er vernet av grunnloven.

– Republikanere tror at alt liv er et hellig liv fra Gud. Derfor har jeg bedt Kongressen å forhindre ekstremt sene aborter, sa Trump til solid bifall fra forsamlingen.