Global oppvarming øker risikoen for voldsomme orkaner som den som nå herjer i Karibia. Om det varmere været har utløst akkurat denne stormen er det vanskeligere å slå fast. I USA står tvilen sterkt.

Det virker helt opplagt. Vi vet at klimaendringene vil utløse kraftigere stormer når den følsomme balansen i naturen forrykkes. Vi vet at varmere verdenshav gjør det lettere for tropiske orkaner å suge opp energi og styrke.

Når orkanen Dorian nå slår inn mot øygruppen Bahamas og ødelegger tusener av bygninger, velter trær og oversvømmer gater, må vel selv den hardeste klimaskeptiker se at noe er galt med klimaet? Dette er tross alt bare den siste i en lang rekke kraftige stormer som setter stadig nye rekorder i ødeleggelse.

Men nei. Tropiske stormer som Dorian i Karibia kan absolutt være et resultat av klimaendringene. Det er bare ikke sikkert.

Logikken er klar nok

På omtrent 140 år har klodens gjennomsnittstemperatur steget med litt over én grad. Klimaforskerne mener dette skyldes menneskelige utslipp av drivhusgasser. Det varmere været har smeltet isbreer og forårsaker ekstremvær som tørke og oversvømmelser.

De største konsekvensene finner vi imidlertid i verdenshavene. En vitenskapelig artikkel påviste i januar at omtrent 90 prosent av energien som er skapt med å brenne kull, gass og olje siden 1871 er tatt opp i havene.

Når havet blir varmere svulmer det opp slik at vannstanden stiger ved kystene. En annen farlig konsekvens er at det også skapes perfekte betingelser for sykloner og deres enda kraftigere storesøsken, orkaner.

Fakta: Orkaner Orkan er den sterkeste av alle vindkategorier. Orkaner dannes over havet under lavtrykk når havoverflaten er minst 26,5 grader og luften i atmosfæren over er fuktig. Den varme og fuktige luften beveger seg i en oppadgående spiral som vokser kraftig. Hele uværet kan ha en diameter på mellom 300 kilometer og 500 kilometer. I orkanens øye kan det være helt vindstille. I norsk terminologi brukes orkan som en generell betegnelse på vind på over 32,5 meter i sekundet. Tropiske orkaner er en betegnelse på sykloner i atlanterhavsområdet og østre stillehavsområdet. I det vestlige stillehavsområdet kalles de tyfoner eller taifuner. I Indiahavet brukes syklon, som altså også er den generelle betegnelsen. Orkanen Dorian hadde vokst seg til en kategori 5-orkan da den traff øygruppen Bahamas i Atlanterhavet søndag. En kategori 1-orkan har vindhastighet på 32,5 til 42,4 meter i sekundet.

Kategori 2: 42,5-48,9 m/s.

Kategori 3: 50-57,9 m/s.

Kategori 4: 58-68,9 m/s.

Kategori 5: Over 69 m/s. Kilde: Store norske leksikon, Ritzau, NTB

Fakta: Dorian Orkanen Dorian traff land i Elbow Cay på øygruppen Abacos på Bahamas søndag ettermiddag med vindstyrke på opptil 82,5 meter pr. sekund (kategori 5). Kort tid etter ble det meldt om enorme ødeleggelser, med stormflo på mellom 5,5 og 7 meter. På sin ferd vest over øystaten ble vindstyrken noe svekket. Samtidig avtok farten til rundt 1,6 kilometer i timen. Da orkanen lå over øyen Grand Bahamas seinere mandag, sto den nærmest stille mens den harvet opp landskap og bebyggelse og vannstanden hevet seg. Tirsdag morgen var Dorian svekket til orkan i kategori 3 med vindstyrke på 57 sekundmeter. Orkanens øye lå da like nord for Grand Bahamas. USAs orkanvarslingssenter NHC anslår at Dorian vil fortsette å herje med Bahamas tirsdag. Orkanen vil nærme seg østkysten av Florida seint tirsdag og frem til onsdag kveld, ifølge prognoser. Deretter vil den gå parallelt langs kysten av Georgia og South Carolina onsdag kveld og torsdag. Nærmere 1 million mennesker er beordret evakuert fra kystområder i de tre delstatene. Det er alarmberedskap i North Carolina og Virginia, som ligger lenger nord. Kilde: NTB

Varme skaper energi

– Orkaner får energien sin fra varmt overflatevann. Jo varmere det er, jo mer energi kan det tilføre atmosfæren. Det er denne energien stormene lever av, forteller Jørgen Bendtsen, som er en av Danmarks ledende oseanografer og driver konsulentfirmaet Climate Lab.

Problemet er, forteller han, at det er så få data å sammenlikne med. De historiske dataene er ikke så grundige når det kommer til antall orkaner på havet eller over de karibiske øyer.

I både USA og Karibia snakkes det om «den atlantiske orkansesongen», som er halvåret fra første juni til 30. november.

Tjuvstart

I år tjuvstartet sesongen da stormen Andrea rammet 20. mai. Det var femte år på rad det kom en storm som var kraftig nok til å få et navn, før første juni. Dette var ny rekord. I årene 1951 til 1954 var det snikpremiere på orkansesongen fire år på rad. Fem år på rad har man aldri tidligere opplevd.

Uheldigvis er ikke dette tilstrekkelig som bevis. Både i 2018 og 2019 ble den tidlige starten i mai etterfulgt av en rolig juni uten stormer med navn.

– Man kan til dels argumentere for at frekvensen har økt, noe en del forskere også gjør, men det er ikke entydig, sier Jørgen Bendtsen.

– Når det er sagt, så viser klimamodellenes prognoser at det er overveiende sannsynlig at frekvensen av slike stormer vil øke i fremtiden.

Fakta: Bahamas Bahamas er en engelskspråklig øystat som ligger om lag 80 kilometer sørøst for den amerikanske delstaten Florida. Bahamas består av 700 små øyer. 39 av dem er bebodd. Øyestaten har rundt 385.000 innbyggere. Hovedstaden Nassau ligger på øyen Grand Bahamas. Bahamas har vært uavhengig land siden 1973 og er med i Samveldet av nasjoner. Dronning Elizabeth er statsoverhode. Turisme er en viktig inntektskilde for Bahamas og står for om lag 60 prosent av landets BNP. Banksektoren er den nest største næringen. En rekke kjendiser har bolig på Bahamas, blant dem Sean Connery og Johnny Depp. Lenny Kravitz' mor er fra Bahamas, og Sydney Poitiers foreldre kommer fra Bahamas. Sprinteren Pauline Davis Thompson er fra Bahamas. Bahamas blir jevnlig rammet av orkaner og tropisk uvær. Kilde: NTB

Bekymret senator

En ting er hva forskerne våger å konkludere med. En helt annen ting er hvordan det blir oppfattet hos befolkningen.

I 2018 bidro en omfattende hetebølge i Nord-Europa, herunder inkludert Norge, med til å øke frykten for global oppvarming. Dette til tross for at ingen forskere på det tidspunktet turte å sette hetebølgen i sammenheng med klimaendringene. Den statistiske usikkerheten var for stor.

Noe av det samme kan fort skje i USA. Mens Bahamas’ befolkning søkte ly for vindkast på over 350 kilometer i timen, forberedte statene Florida, Georgia og Sør-Carolina seg på at den kunne ramme dem fra tirsdag av. Her ble uttrykket «klimaendringer» hyppig brukt, uavhengig av forskernes tilbakeholdenhet.

Søndag ble Rick Scott, tidligere republikansk guvernør i Florida i åtte år, senator fra 2019, spurt på Fox News om klimaendringer lå bak orkanstyrken. Han svarte at han ikke var sikker, men at det bekymret ham at det var fire kjempestormer i hans siste fire år som guvernør og at det allerede nå var en femte.

– Vi vet at klimaet forandres og vi vet at stormene våre virker å bli større, sa han til TV-kanalen.

– Vi vet ikke hva årsaken er, men vi er nødt til å reagere på det.

BERGENS TIDENDE/POLITIKEN