Statsminister Boris Johnson insisterer på at Storbritannia må forlate EU 31. oktober, også etter at han denne uka mislyktes med sin brexit-strategi.

– Vi må komme oss ut av EU 31. oktober, sa Johnson i en tale på en politiskole i Wakefield i Nord-England torsdag kveld.

Til pressen sa 55-åringen etterpå at han heller vil ligge «død i ei grøft» enn å be Brussel om en ny utsettelse av brexit.

Få timer tidligere gikk statsministeren på nok et nederlag da hans EU-vennlige lillebror forlot regjeringen. Jo Johnson (47) begrunnet beslutningen med spenningen mellom «lojalitet til familien og nasjonale interesser».

– Han er ikke enig med meg om EU fordi det er en sak som åpenbart splitter familier og splitter alle, sa statsministeren før han hyllet brorens «briljante» innsats som statssekretær.

Skulle vært valgkamp

Tidligere denne uka ga Underhuset grønt lys til en lov som kan hindre Boris Johnsons konservative regjering i å ta landet ut av EU uten en skilsmisseavtale med Brussel.

Boris Johnsons tur til Wakefield skulle ha vært første skritt i en valgkamp, men de folkevalgte sa også nei til statsministerens bønn om nyvalg 15. oktober.

Regjeringens svar er å på nytt legge fram et forslag om nyvalg allerede mandag. For å få det vedtatt, trenger Johnson støtte fra to tredeler av Underhuset, men onsdag stemte under halvparten av representantene for forslaget om nyvalg.

Uten flertall

Johnsons toryparti mistet denne uka sitt knappe flertall i Underhuset. Statsministeren kastet ut 21 representanter fra det konservative partiet fordi de ikke ville støtte hans brexit-plan, mens én hoppet av til det EU-vennlige partiet Liberaldemokratene.

Loven som skal stanse en brexit uten avtale, trenger fortsatt grønt lys fra Overhuset, noe som antas å skje allerede fredag ettermiddag.

Pundet steg torsdag kraftig mot dollar, til det høyeste nivået på en måned, på styrket håp i markedene om at Storbritannia kan unngå en kaotisk slutt på 46 år med EU-medlemskap.

Politisk uro neppe over

Men lite tyder på at brexitstriden blåser over med det første. Selv med et lovvedtak i London, er britene avhengige av at EU-landene enstemmig går med på en utsettelse. Johnson har fram til 19. oktober på å prøve å få en ny avtale med EU og få Parlamentet til å si ja til denne.

Statsministeren kan altså vente til etter EU-toppmøtet 17. og 18. oktober med å be Brussel om en utsettelse til 31. januar. Han kan i teorien også forsøke å få Parlamentet til å godta en hard brexit.

EU-kommisjonen forholder seg fortsatt til brexitdatoen 31. oktober og vil ikke si om det er sannsynlig at britene får innvilget en søknad om utsettelse.