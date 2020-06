Trump ber Høyesterett oppheve Obamacare

Midt i koronapandemien ber USAs president Donald Trump Høyesterett om å oppheve helsereformen som går under navnet Obamacare.

President Donald Trump utenfor Det hvite hus sist søndag. Foto: Patrick Semansky / AP / NTB scanpix

Trump-administrasjonens siste appell til Høyesterett kom samme dag som myndighetene meldte at nærmere en halv million mennesker som hadde mistet sin helseforsikring under krisen, har fått dekning takket være helsereformen.

Rundt 20 millioner mennesker kan miste helseforsikringen, og helsedekning for folk med underliggende sykdommer ville også være i fare om høyesterett er enig med administrasjonen. Saken kommer ikke opp før til høsten.

Det er Texas og flere andre konservative delstater som mener at helsereformen er grunnlovsstridig etter at Kongressen i 2017 fjernet den upopulære boten for ikke å ha forsikring, selv om den lot det stå at det var påkrevd at alle hadde helseforsikring.

Etter at det mislyktes å fjerne Obamacare i 2017, da Republikanerne hadde flertall i begge kamre i Kongressen, har Trump lagt hele sin vekt bak forsøket på å få loven opphevd av høyesterett.

Etter at USA ble rammet av koronapandemien, regner man med at rundt 27 millioner mennesker kan ha mistet sin helseforsikring da de ble arbeidsløse.