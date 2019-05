Iran går bort fra deler av atomavtalen og truer med å gjenoppta høyanriking av uran hvis landet ikke får hjelp til å omgå amerikanske sanksjoner.

Kunngjøringen i Teheran kom nøyaktig ett år etter at president Donald Trump ga beskjed om at USA ville trekke seg fra avtalen mellom Iran og seks av verdens stormakter.

President Hassan Rouhani varslet onsdag at Iran vil slutte å eksportere overflødig uran og tungtvann, to betingelser i atomavtalen som Iran inngikk med seks stormakter for snart fire år siden.

Han sa også at Iran ønsker å forhandle fram nye betingelser innen 60 dager med de fem gjenværende landene – Tyskland, Frankrike, Storbritannia, Russland og Kina.

– Vi føler at atomavtalen trenger kirurgi og at den smertestillende medisinen fra i fjor ikke virker. Denne kirurgien er for å redde avtalen, ikke for å ødelegge den, sa Rouhani i en TV-tale.

Her truet han også med at Iran vil gjenoppta høyanriking av uran hvis det ikke lykkes å komme fram til nye betingelser.

Høyanriket uran kan brukes til både atomkraft og atomvåpen, men Iran har alltid insistert på at landets atomprogram kun har fredelige formål.

Trenger beskyttelse

– Hvis de fem landene kommer til forhandlingsbordet og vi kommer fram til en avtale, og hvis de kan beskytte våre interesser i olje- og banksektoren, vil vi rykke tilbake til start, sa han videre og insisterte på at Irans handlinger ikke betyr slutten på atomavtalen.

– Det iranske folket og verden skal vite at JCPOA (atomavtalen) ikke er slutt i dag. Dette er handlinger som er i tråd med JCPOA, framholdt Rouhani ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Landene som fortsatt er med i avtalen, har forsøkt å iverksette tiltak som skulle bidra til at vestlige investorer kunne omgå amerikanske sanksjoner og bli værende i Iran. Men dette har vist seg å være svært vanskelig. Alle som gjør forretninger med Iran risikerer å bli utelukket fra amerikanske markeder. Samtidig har bortfallet av amerikanske banktjenester skapt store praktiske hindringer.

Fransk advarsel

Mens Kina og Russland kritiserer presset som Iran er blitt utsatt for som følge av USAs sanksjoner, og varsler at de fortsatt ønsker å overholde avtalen, er signalene fra EU mer tvetydige.

Frankrike melder at landet vil jobbe for å holde liv i avtalen, men advarer Iran om at en tilbaketrekking vil kunne få store konsekvenser for Iran.

– I dag er det verste som kan skje at Iran selv forlater denne avtalen, sier forsvarsminister Florence Parly til BFM TV. Hun sier også at det muligens vil komme flere sanksjoner.

Verken Tyskland eller Storbritannia hadde ved lunsjtider onsdag kommentert Irans kunngjøring, og den første uttalelsen fra EU kom fra en tjenestemann som ikke ønsket å bli navngitt. Han understreket at EU trenger en tenkepause til å evaluere budskapet fra Iran. Han sa også at EU må rådføre seg med de fem landene som fortsatt er en del av avtalen.

– Vi er i en ren evalueringsfase. Resten blir ren spekulasjon, sier EU-kilden.

Saken vil etter alt å dømme bli et tema på EUs utenriksministermøte i neste uke.

Saudi-Arabia og Israel

Hensikten med atomavtalen var å sikre at Iran ikke har mulighet til å utvikle atomvåpen. Til gjengjeld skulle sanksjonene mot landet lettes. Trump trakk imidlertid USA fra avtalen og gjeninnførte sanksjoner, inkludert en embargo av Irans viktige oljesektor.

USAs kampanje mot Iran startet etter at Donald Trump ble president og er en del av hans ønske om å svekke Irans innflytelse i Midtøsten. Samtidig er han nært alliert med Irans erkefiende Saudi-Arabia og Israel.

Denne uken ble det kjent at USA utplasserer et hangarskip og langdistanse-bombefly i Midtøsten. Målet er å sende et klart budskap til Iran om at «ethvert angrep på amerikanske eller alliertes interesser vil bli møtt med nådeløs kraft», ifølge USAs sikkerhetsrådgiver John Bolton.

Iran har kalt utplasseringen for psykologisk krigføring.

Inspektører fra Det internasjonale atombyrået (IAEA) har fastslått at Iran har rettet seg etter atomavtalen også etter at USA trakk seg og gjeninnførte sanksjoner.