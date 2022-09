Hvem passer på disse rørene? – Politiet har ikke kompetanse. Og Forsvaret har ikke ressurser.

(Aftenposten) Regjeringen varsler at den vil gjøre mer for å passe på rørledningene på norsk sokkel. Men hverken politiet etter Forsvaret kan si hva det betyr i praksis. Ansvaret for sikkerheten faller mellom flere stoler, sier forsker.

