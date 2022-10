Flere medier melder at Elon Musk har fullført kjøpet av Twitter

En rekke amerikanske medier melder at Elon Musk har fullført kjøpet av Twitter. Deretter skal han angivelig raskt ha sparket flere toppledere.

NTB

Alle mediene, blant dem Business Insider, Washington Post, Financial Times og New York Times, skriver at de får dette opplyst av personer med kjennskap til saken.

Angivelig skal Musk ha sparket toppledere i selskapet like etter at han tok over, blant dem administrerende direktør Parag Agrawal og økonomidirektør Ned Segal.

Musk og Twitter kom i rettslig konflikt etter at milliardæren prøvde å trekke tilbake tilbudet om å kjøpe meldingstjenesten for 44 milliarder dollar. Twitter gikk til sak for å tvinge ham til å stå ved kjøpsavtalen.

En domstol ga Musk frist til fredag med å fullføre kjøpsavtalen fra april. Verken Musk eller Twitter har bekreftet offisielt at avtalen er i boks.

Twitter-aksjen er tatt av handel på New York Stock Exchange fredag, går det frem av børsens nettsider.

Musk har sagt at han vil ta Twitter av børs og gjøre tjenesten bedre enn noensinne.

– Jeg ønsker å forbedre produktet med nye funksjoner, gjøre algoritmene åpent tilgjengelige, bekjempe søppelpost-robotene og autentisere alle mennesker. Twitter har et enormt potensial, sa Musk i en pressemelding da han kunngjorde kjøpet.

Musk har også sagt at han mener det vil være riktig å oppheve utestengelsen av USAs tidligere president Donald Trump fra Twitter. Milliardæren mener det var feil å utestenge Trump permanent.