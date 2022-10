Politiet knytter seks drap til mulig seriemorder i California

Nye tester har knyttet ytterligere to skyteepisoder til en mulig seriemorder i California, opplyser politiet. De mener samme person har drept seks menn og såret en kvinne.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Myndighetene kunngjorde i forrige uke at fem menn var skutt og drept i Stockton de siste månedene, alle etter å ha blitt overrumplet alene i mørket. Sent mandag opplyste de at ytterligere to saker, et drap i Oakland og en skyteepisode i Stockton, kobles til de fem drapene.

– Det tilsvarer definitivt definisjonen av en seriemorder. Det som gjør dette annerledes, er at skytteren rett og slett har vært på leting etter muligheter, og at ofrene våre var alene i mørket, sier Joseph Silva i Stockton-politiet.

Alle ofre ble skutt alene i mørket. Ingen av dem ble ranet eller slått før drapene, som alle fant sted innenfor en radius på noen kvadratkilometer i byen Stockton, rundt ti mil øst for San Francisco.

De to nye skyteepisodene fant sted i april 2021. En mann ble skutt og drept i Oakland rundt klokka 4.15 10. april, mens en kvinne overlevde etter å ha blitt skutt klokka 3.20 i Stockton seks dager senere. Kvinnen var alene.

Det er utlovet en dusør på 95.000 dollar for informasjon som kan føre til en pågripelse i saken, som strekker seg tilbake til 8. juli.

Politiet har gått ut med et kornete bilde av det de betegner som en interessant person, kledd helt i svart og iført svart caps. Personen dukket opp i videoer fra flere av åstedene.