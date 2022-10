Klimaaktivister pågrepet for å ha kastet tomatsuppe på van Gogh-maleri i London

To klimaaktivister i gruppen Just Stop Oil er pågrepet for å ha kastet tomatsuppe på Vincent van Goghs maleri «Solsikker» i Storbritannias nasjonalgalleri.

NTB-AFP

Aktivistene er pågrepet for skadeverk og overtredelse, opplyser London-politiet til nyhetsbyrået AFP. Litt før klokka 14 sier politiet at maleriet ikke er skadet.

– Det er noen mindre skrammer på rammen, men maleriet er uskadd.

To kvinner gikk i 11-tiden fredag inn på rommet hvor «Solsikker» henger i Storbritannia nasjonalgalleri på Trafalgar Square og kastet to bokser med Heinz tomatsuppe over maleriet. Deretter limte de en hånd hver til veggen under maleriet, skriver Sky News.

– Hva er verdt mest? Kunst, eller livet? Er det verdt mer enn mat? Verdt mer enn rettferdighet? sa demonstrantene.

Miljøorganisasjonen har de siste 14 dagene demonstrert mot Liz Truss og regjeringens planlagte opptrapping av olje- og gassleting i Nordsjøen.

– Er du mer bekymret for beskyttelsen av et maleri? Eller beskyttelsen av planeten og menneskene våre? Levekostnadskrisen er en del av kostnadene ved oljekrisen. Drivstoff er altfor dyrt for millioner av kalde, sultne familier, fortsatte demonstrantene.

– De har ikke engang råd til å varme opp en boks med suppe, ropte de to kvinnene.

«Solsikker» er navnet på to serier med bilder malt av van Gogh i 1888. Maleriet i nasjonalgalleriet anses som et mesterverk og er en av den nederlandske malerens mest kjente.

Maleriet er ifølge Sky News verdsatt til 72,5 millioner pund, som tilsvarer 865 millioner norske kroner.