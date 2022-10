Klimaaktivister kastet tomatsuppe på van Gogh-maleri i London

To klimaaktivister i gruppen Just stop oil har kastet tomatsuppe på Vincent van Goghs maleri «Solsikker» som henger i Storbritannias nasjonalgalleri.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Det skriver Sky News.

To kvinner gikk fredag inn på rommet hvor maleriet henger i Storbritannia nasjonalgalleri på Trafalgar Square og kastet to bokser med Heinz tomatsuppe over maleriet. Deretter limte de en hånd hver til veggen under maleriet, skriver kanalen.

– Hva er verdt mest? Kunst, eller livet? Er det verdt mer enn mat? Verdt mer enn rettferdighet? sa demonstrantene.

«Solsikker» er navnet på to serier med bilder malt av van Gogh i 1888. Maleriet i nasjonalgalleriet anses som et mesterverk og er en av den nederlandske malerens mest kjente.

Maleriet er ifølge Sky News verdsatt til 72,5 millioner pund, som tilsvarer 865 millioner norske kroner.