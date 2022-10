Rishi Sunak blir Storbritannias nye statsminister

Rishi Sunak har vunnet lederkampen i Det konservative partiet. Han blir med det landets tredje statsminister på under to måneder.

Rishi Sunak på vei ut av kontoret til Det konservative partiet i London mandag etter å ha uttalt seg for første gang som partileder.

NTB

– Storbritannia er et flott land, men det er ingen tvil om at vi står overfor dype økonomiske utfordringer. Jeg lover at jeg vil tjene med integritet og ydmykhet, og jeg vil jobbe hardt for å levere for det britiske folk, sa den påtroppende statsministeren i en uttalelse mandag kveld.

Å bli valgt som partileder og statsminister er det største privilegiet i hans liv, sa Sunak.

Han takket også sin forgjenger Liz Truss for hennes innsats under det han kalte eksepsjonelt vanskelige omstendigheter. Truss meldte sin avgang etter 44 dager i jobben.

Sunaks uttalelse var svært kort – og hans fremtoning og opplesing har allerede fått flere britiske medier til å sammenlikne ham med en robot.

– I den talen der var han veldig kort og kom til poenget. Han sto frem som glatt og profesjonell – det var nesten som å se en politisk robot, sier Liz Bates i Sky News.

Rishi Sunak ble godt mottatt av partikollegaene på vei inn til kontoret til Det konservative partiet i London mandag.

Mordaunt trakk seg

Sunak ble utnevnt til leder av Det konservative partiet mandag ettermiddag etter en veldig kort kamp om jobben. Truss melde sin avgang torsdag, og partiets parlamentsmedlemmer hadde frem til mandag ettermiddag med å nominere sine kandidater til lederjobben.

For å gå videre trengte hver kandidat 100 nominasjoner. Det var det bare Sunak som fikk. Hans eneste gjenværende motkandidat Penny Mordaunt trakk seg kort tid før resultatet ble kunngjort av lederen av 1922-komiteen i partiet, Graham Brady.

– Jeg kan bekrefte at vi har én kandidat. Rishi Sunak er derfor valgt til leder av Det konservative partiet, sa Brady i kunngjøringen klokken 15 norsk tid.

Sunak hadde offentlig støtte fra nærmere 200 av de 357 toryene i Parlamentet innen det tidspunktet.

Mordaunt endte opp med 90 nominasjoner, ifølge ITV.

Tidligere statsminister Boris Johnson var også en snartur innom lederkampen, men trakk seg søndag kveld.

Rishi Sunak er ny konservativ partileder i Storbritannia og dermed landets neste statsminister.

– Partiets medlemmer bør vite at dette valget har blitt gjennomført rettferdig og grundig etter den avtalte prosessen. Som resultat har vi nå valgt vår neste statsminister. Rishi har min fulle støtte, skrev Mordaunt i kunngjøringen sin.

Mordaunt lovet full støtte til Rishi Sunak fremover.

– Vi skylder landet, hverandre og Rishi å forene oss og jobbe sammen til det beste for nasjonen. Det er mye arbeid som må gjøres, sa Mordaunt.

Rishi Sunak * Konservativ politiker i Storbritannia. Tidlige finansminister under Boris Johnson. * Sto mandag igjen som eneste kandidat til partiledervervet etter Liz Truss' avgang i forrige uke. Ble utnevnt til ny toryleder og dermed statsminister med støtte fra over halvparten av partiets parlamentarikere. * Gikk av som finansminister i juli 2022. Han og daværende helseminister Sajid Javids avganger skapte en bølge av oppsigelser fra konservative politikere som til slutt endte med at Johnson selv gikk av som statsminister. * Født 12. mai 1980 i Southampton til foreldre av indisk opphav. Sunak blir Storbritannias første hinduistiske statsminister. * Studerte filosofi, politikk og økonomi (PPE) på universitetet i Oxford, gikk ut i 2001. Studerte senere på Stanford i USA. * Jobbet i bank og finans frem til han ble valgt som parlamentsmedlem for Richmond i 2015. * Ble utnevnt til statssekretær i finansdepartementet i 2019 og forfremmet til finansminister i 2020. * Hadde ansvar for den økonomiske politikken under koronakrisen og ble svært populær i 2020–21. * Stemte for å melde Storbritannia ut av EU. * Står for en stram finanspolitikk for å takle inflasjon og energikrise. * Kritikere har pekt på hans store private formue og at hans kone ikke betaler skatt i Storbritannia. * Gift med teknologiarvingen og forretningskvinnen Akshata Murty. De har to barn. Kilde: Wikipedia, NTB, AFP

Truss gratulerer

Sunak har høstet gratulasjoner fra tidligere statsministere etter utnevnelsen. Både David Cameron og Theresa May ønsker ham lykke til – og det gjør også Liz Truss.

– Gratulerer til Rishi Sunak med å bli utnevnt til leder av Det konservative partiet og som vår neste statsminister, skriver Truss på Twitter.

– Du har min fulle støtte, fortsetter hun.

Selv om det er på det rene at Sunak blir Storbritannias statsminister, må han formelt utnevnes av kong Charles for å innta embetet. Det er ventet at det vil skje om kort tid, men kontoret til Liz Truss har bekreftet at det ikke blir mandag kveld.

Kong Charles skal være på vei fra slottet Sandringham til London mandag kveld, skrives det i britiske medier.

Andre forsøk

Truss må først levere sin oppsigelse til kongen før Sunak kan utnevnes. Siden venter Sunaks utnevnelse av ny regjering, og han skal trolig ha sitt første møte med Parlamentet i onsdagens spørretime.

Dette er Sunaks andre forsøk på å bli statsminister. I forrige omgang av kampen om å bli leder av Det konservative partiet og Boris Johnsons etterfølger som statsminister, sto valget mellom ham og Liz Truss.

Truss vant uravstemningen blant partiets medlemmer. På grunn av noen kontroversielle økonomiske forslag som hun senere ble tvunget til å trekke, ble hun raskt upopulær og trakk seg etter bare seks uker i jobben.