Voldtekt og drap på flere barn i byen Kasur i Pakistan har skapt forferdelse og protester. Myndighetene mener en seriemorder står bak.

Etter drapet på seks år gamle Zainab Fatima Ameen i forrige uke har begeret rent over for flere av byens innbyggere. Hun ble funnet i et søppelspann i nærheten av huset hvor hun bodde.

Flere spør seg nå om myndighetene gjør nok for å beskytte de svakeste, og de siste dagene har det vært opptøyer flere steder i byen. Tusenvis har samlet seg i protest utenfor politistasjoner og boligene til flere politikere er blitt satt i brann. Minst to personer har blitt drept etter at politiet har åpnet ild mot demonstrantene.

#JusticeForZainab

Ifølge myndighetene er Zainab det tolvte barnet som er funnet voldtatt og drept innenfor en radius på to kilometer i byen de siste to årene. Etter at saken ble kjent, har det blitt holdt minnestunder flere steder i landet og emneknaggen #JusticeForZainab har tatt av på sosiale medier. Flere kjendiser, opposisjonspolitikere og andre nettbrukere i Pakistan har uttrykt raseri og krevd handling fra myndighetene.

I seks av de nyeste barnedrapssakene i byen har politiet funnet samme DNA. Talsmann Malik Muhammad Ahmad Khan hos delstatsmyndighetene i Punjab sier det sannsynligvis er en «gal person med psykiske problemer» som står bak.

– Gjerningspersonen er en seriedrapsmann, slår Khan fast overfor nyhetsbyrået AFP.

Samme type skader

Lege Fareed Khan ved byens sykehus sier ofrene i drapssakene hadde samme type skader.

– De hadde tegn til kvelning, brennmerker, arr og kutt i håndleddene, sier han.

Kasur er allerede kjent for en omfattende overgrepssak fra 2015, da en svær pedofiliring ble rullet opp. 280 barn ble seksuelt misbrukt av menn som senere truet familiene deres med å lekke videoer av overgrepene dersom de ikke fikk betaling.