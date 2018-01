Den republikanske senatoren Orrin G. Hatch (83) gir seg. Hatch har støttet Donald Trump trofast, men avgangen kan åpne vei for Trump-kritiske Mitt Romney.

Hatch gir seg når året er over, til tross for at Trump har oppfordret ham til å søke gjenvalg. 83-åringen er den republikanske senatoren som har sittet lengst. Han tok sin beslutning etter å ha diskutert saken med familien i juleferien, melder New York Times.

Meningsmålingene i hjemstaten Utah lovet heller ikke spesielt godt – i høst svarte 75 prosent av velgerne at de ikke ønsket at han skulle stille til valg igjen.

Hatchs beslutning skaper en åpning for tidligere Massachusetts-guvernør Mitt Romney, som nå har bosatt seg i Utah. Romney har vært sterkt kritisk til Trump. Han har uttalt at han sannsynligvis vil stille til valg hvis Hatch pensjonerer seg.