IT-gigantene Google og Facebooks «plyndring» av nyheter og reklameinntekter utgjør en trussel mot demokratiet, mener europeiske nyhetsbyråer.

Norske NTB og en rekke andre byråer har stilt seg bak en uttalelse skrevet av franske Agence France-Presse (AFP).

Her pekes det på at Google, Facebook og andre internett-giganter bruker artikler produsert av nyhetsmedier til å skaffe seg reklameinntekter.

– Dette er en prinsipiell og viktig sak som dreier seg om hvorvidt høyverdig journalistisk innhold skal kunne videreformidles i kanaler som ikke betaler for det, sier NTBs sjefredaktør Mads Yngve Storvik.

Han minner om at det koster penger å produsere journalistikk som demokratiske samfunn trenger for å fungere.

EU-parlamentet

Nyhetsbyråenes uttalelse er en del av mediebedriftenes lobbyinnsats før EU-parlamentet skal stemme over en reform av reglene for opphavsrettigheter.

Forslaget innebærer at aviser og nyhetsbyråer må få betalt når Google og andre nettsider lenker til artiklene deres.

– Av hensyn til Europas frie presse og demokratiske verdier bør EUs lovgivere gå videre med opphavsrettighets-reform, heter det i uttalelsen.

Den er undertegnet av svenske TT, danske Ritzau, tyske DPA og britiske Press Association, i tillegg til NTB og en rekke andre byråer.

De skriver at Google og Facebook i dag sikrer seg en svært stor del av reklameinntektene på internett. Samtidig har medienes inntekter fra reklame og annonser gradvis skrumpet inn.

Frykter sensur

– Internett-gigantenes plyndring av nyhetsmedienes innhold og reklameinntekter utgjør en trussel både mot forbrukere og demokratiet, heter det i uttalelsen.

Motstandere av den foreslåtte EU-reformen mener på sin side at den vil innebære sensur av nettsider og unødvendige begrensninger for vanlige nettbrukere. Særlig YouTube kan bli rammet hvis reglene for opphavsrettigheter strammes inn.

NTB-redaktør Mads Yngve Storvik mener problemene som beskrives i nyhetsbyråenes uttalelse, er større i en del andre europeiske land. I Norge ligger mer av medienes innhold i dag bak betalingsmurer som et tilbud kun for abonnenter.