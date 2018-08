En mistenkt kvinnelig russisk spion jobbet ved den amerikanske ambassaden i Moskva i omkring ti år før hun ble sparket i fjor, ifølge flere medier.

Kvinnen ble avslørt under en rutinemessig sikkerhetssjekk, opplyser kilder til The Guardian og CNN.

Videre undersøkelser viste at russeren hadde jevnlig uautorisert kontakt med den russiske sikkerhetstjenesten FSB, hevder flere kilder. En person CNN har snakket med, understreker samtidig at kvinnen ikke hadde tilgang til informasjon som var høyt klassifisert.

Den mistenkte spionen mistet jobben da Russland beordret 750 amerikanske diplomater til å forlate landet i forbindelse med anklagene om russisk innblanding i det amerikanske presidentvalget i 2016. Ifølge The Guardian benyttet amerikanske Secret Service anledningen til å avskjedige henne så stille som mulig for å unngå offentlige reaksjoner på at de hadde ansatt henne i utgangspunktet.

Det amerikanske innenriksdepartementet sier at de ser på saken, men at de ikke vil kommentere saker som har med etterretning å gjøre.