President Donald Trump sier han avlyser det planlagte møtet med Russlands president Vladimir Putin på G20-toppmøtet på grunn av Ukraina-konflikten.

– Basert på det faktum at fartøyene og sjøfolkene ikke har blitt sendt tilbake til Ukraina fra Russland, har jeg bestemt meg for at det er best for alle involverte parter å avlyse det tidligere oppsatte møtet i Argentina med president Vladimir Putin, skriver Trump på Twitter.

Men Putins talsmann Dmitrij Peskov sier Kreml ikke har mottatt noen bekreftelse fra Det hvite hus om at møtet er avlyst.

– Men dersom det blir det, vil president Putin få noen ledige timer i møteprogrammet sitt som han kan bruke til nyttige møter på sidelinjen av toppmøtet, sier Peskov.

Trump og Putin skulle etter planen ha møtt hverandre under G20-toppmøtet, som holdes i Argentina fredag og lørdag.

Konflikten mellom Russland og Ukraina har tilspisset seg etter at russisk kystvakt søndag tok tre ukrainske marinefartøy og mannskapene om bord i arrest i Kertsjstredet mellom den annekterte Krim-halvøya og det russiske fastlandet.

Ifølge Det hvite hus har Trump også bestemt seg for å avlyse de formelle møtene han skulle ha med lederne for Tyrkia og Sør-Korea og heller ha uformelle samtaler med en rekke ledere på G20-møtet.