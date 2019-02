President Vladimir Putin bekrefter at han følger USAs eksempel og trekker Russland ut av nedrustningsavtalen INF.

Under et møte i Moskva lørdag sa Putin at Russlands deltakelse i avtalen suspenderes.

Beslutningen kom ikke som noen overraskelse etter at amerikanske myndigheter fredag varslet at de trekker seg fra avtalen. Den ble inngått mellom USA og Sovjetunionen i 1987.

Inntil videre kommer ikke Russland til å ta initiativ til nye samtaler med USA om muligheter for nedrustning.

– Vi vil vente til våre partnere har modnet nok til å gjennomføre en likeverdig, meningsfylt dialog, sa Putin på møtet.

Her deltok også utenriksminister Sergej Lavrov og forsvarsminister Sergej Sjojgu.

Fakta: Fakta om INF-avtalen INF står for Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty og er en nedrustningsavtale mellom USA og Russland som forbyr landbaserte mellomdistanseraketter.

Avtalen ble inngått av USAs president Ronald Reagan og Sovjetunionens leder Mikhail Gorbatsjov i desember 1987. Den trådte i kraft 1. juni 1988. Avtalen var den første som fjernet en hel våpenklasse fra de to atommaktenes arsenaler.

USA kvittet seg med om lag 850 missiler av typen Pershing 1B, Pershing 2 og BGM-109 Tomahawk.

Sovjetunionen destruerte 1.850 missiler av typen SS-4, SS-5, SS-12, SS-23, SS-20 og SSC-X-4.

Amerikanske myndigheter varslet 1. februar 2019 at de trekker seg fra avtalen. President Vladimir Putin sa dagen etter at Russland gjør det samme. Kilder: Ritzau, Store norske leksikon, NTB

– Vil ikke bli utplassert

INF-avtalen forbyr landbaserte mellomdistanseraketter både med og uten atomstridshoder. At avtalen nå ser ut til å rakne, har skapt frykt for et nytt atomvåpenkappløp.

Formelt vil det gå seks måneder før USA og Russland ikke lenger er forpliktet av avtalen. Det er mulig å endre kurs i løpet av denne perioden, men i øyeblikket står partene langt fra hverandre.

Putin varsler at Russland nå vil begynne å utvikle nye typer militære raketter. Samtidig lover han at de ikke vil bli utplassert i den europeiske delen av Russland – så sant ikke USA utplasserer nye raketter.

Samtidig hevdet presidenten at Russland ikke vil bli dratt inn i et nytt kostbart våpenkappløp.

– Kunne ikke opprettholdes

USA og Nato mener Russland har brutt INF-avtalen ved å utvikle et rakettsystem kalt 9M729. Disse rakettene kan angivelig utslette europeiske byer på bare minutters varsel.

– Avtalen kunne ikke opprettholdes over tid når Russland bryter den, sa Norges utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) fredag.

Russland avviser anklagene og hevder i stedet at USA har brutt avtalen, blant annet ved å utvikle militære droner med egenskaper som likner på mellomdistanseraketter.

I tillegg mener Russland at USAs rakettforsvarssystemer i østeuropeiske land utgjør et brudd.

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg har støttet USAs beslutning om å trekke seg fra INF – til tross for at avtalen har bidratt til å avskaffe en hel kategori atomvåpen.

– Når man nå utplasserer flere av disse, reduseres varslingstiden og dermed også terskelen for å bruke atomvåpen i en fremtidig konflikt, advarte Stoltenberg fredag.