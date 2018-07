Britisk politi sier de ikke kan utelukke at flere blir forgiftet etter at en 44-årig trebarnsmor døde etter ha blitt eksponert for nervegiften Novitsjok.

– Jeg kan simpelthen ikke gi garantier, sier antiterrorpolitisjef og etterforskningsleder Niel Basu på en pressekonferanse mandag.

– Selv om helsemyndigheter har understreket at helserisikoen er lav, innser jeg at folk i lokalområdet fortsatt har bekymringer, sier han videre, og legger til at politiet fraråder lokalbefolkningen å plukke opp mistenkelige gjenstander som sprøyter, nåler eller uvanlige beholdere.

44 år gamle Dawn Sturgess døde søndag og hennes 45 år gamle partner Charlie Rowley er fortsatt innlagt på sykehus i kritisk tilstand etter at paret kollapset nær Rowleys hjem i Amesbury lørdag 30. juni.

Noen dager senere uttalte politiet at de hadde blitt forgiftet av nervegiften novitsjok, og kort tid etter Sturgess' død bekreftet politiet at de etterforsker saken som et drap.

– Berørt beholder

Basu sier både Sturgess og Rowley har blitt eksponert for «omfattende mengder» av nervegiften novitsjok, og at de derfor må ha vært i direkte kontakt med beholderen giften hadde vært i.

Videre sier han at politiets arbeidsteori er at saken er tilknyttet nervegiftangrepet mot den russiske eksspionen Sergej Skripal og hans datter i Salisbury i mars, men at de så langt ikke kan fastslå at det finnes noen slik kobling.

Mer enn 100 britiske antiterrorpolitifolk er satt i sving for å komme til bunns i saken, og samtlige arbeider intensivt med å finne ut hvor og når Sturgess og Rowley ble utsatt for novitsjok.

Mandag var etterforskningsarbeidet konsentrert rundt hjemmene deres og en park i Salisbury.

Russland kondolerer

Novitsjok ble utviklet i Sovjetunionen under den kalde krigen, og Storbritannia har anklaget Russland for å stå bak giftangrepet mot Sergej Skripal og hans datter Julia i mars.

Flere land har utvist russiske diplomater i kjølvannet av saken, men verken britiske spesialister eller OPCW har kunnet fastslå hvor nervegiften som ble brukt, kom fra.

Russland nekter for å ha vært involvert i noen av sakene, og Kreml-talsmann Dmitrij Peskov ga mandag sine kondolasjoner til Storbritannia etter de nye nervegift-sakene.

– Vi er dypt bekymret over forgiftningssakene i Storbritannia. Slike angrep utgjør ikke bare en fare i Storbritannia, men også i Europa som helhet, sier han.

– Men å knytte Russland til disse sakene, er absurd, sier han videre.

Krever svar

Britiske etterforskere har så langt ikke kunnet slå fast om nervegiften Rowley og Sturgess ble eksponert for stammer fra samme produksjonsserie som den som ble brukt mot far og datter Skripal.

Storbritannia har heller ikke kommet med direkte anklager mot Russland i forbindelse med de to nye gifttilfellene. Innenriksminister Sajid Javid sa imidlertid i forrige uke at britene krever svar fra Russland.

– Storbritannia skal ikke være avfallsplass for gift, sa Javid.

Statsminister Theresa May har på sin side sagt at hun er «forferdet og sjokkert» etter Sturgess' dødsfall.