USAs utenriksminister Mike Pompeo gjentar budskapet om at sanksjonene mot Nord-Korea opprettholdes inntil landet har gjennomført en fullstendig atomnedrustning.

Pompeo var denne uken i Pyongyang for å gjennomføre samtaler med sin nordkoreanske motpart. Etter det siste møtet lørdag uttalte han at samtalene han hadde hatt med utenriksminister Kim Yong-chol fredag og lørdag, var «svært produktive».

Uttalelsen står i sterk kontrast til Nord-Koreas oppfatning av møtene, som de kaller «beklagelige».

Ut mot Pompeo

En talsmann for myndighetene mener Pompeo presset fram «ensidige og gangster-lignende» krav om atomnedrustning, uten å tilby konstruktive steg fra USAs side, skriver det statlige nyhetsbyrået KCNA.

– Det ser ut som USA misforsto vår velvilje og tålmodighet, sa talsmannen.

Nordkoreanerne viser til at de allerede har ødelagt et testanlegg for atomprøvesprengninger, en handling Trump selv har priset som en seier for freden. De kritiserer videre Pompeo for ikke å ville komme med tilsvarende tiltak fra USAs side.

– Vi hadde håpet at USA ville komme med konstruktive tiltak som ville bidra med tillitsbygging i ånd av toppmøtet (mellom Trump og Nord-Koreas leder Kim Jong-un i juni).

–Tillit til Trump

– Vi planla også å komme med tilsvarende tiltak, men holdingen USA viste i dette møtet, var uten tvil beklagelig. Våre forventninger og håp var så naive at de kunne vært kalt tåpelige, het det i uttalelsen fra utenriksdepartementet.

Til tross for tøffe ord mot Pompeo har Nord-Korea vært veldig forsiktige med ikke å snakke stygt om den amerikanske presidenten.

I uttalelsene ble det nevnt at landet «opprettholder helt og holdent» sin tillit til Trump. Samtidig legger de til at Trump-administrasjonen ikke må tillate at ledernes vilje blir endret.

Pompeo til Japan

Etter lørdagens siste møte i Pyongyang dro Pompeo videre til Japan. Her informerte han sine japanske og sørkoreanske motparter om møtene i det lukkede regimet. Han sto fast ved at samtalene i Nord-Korea hadde vært positive, og svarte på kritikken slik:

– Hvis disse kravene var gangster-lignende, er hele verden en gangster, for det var enstemmig enighet i FNs sikkerhetsråd om hva som må oppnås, sa han.

I en pressekonferanse søndag sier Pompeo at sanksjonene mot landet opprettholdes.

– Sanksjonene vil bestå inntil endelig og verifisert atomnedrustning finner sted, slik leder Kim Jong-un var enig om. Mens vi er oppmuntret av framgangen i samtalene, vil ikke framgang alene rettferdiggjøre sanksjonslette.