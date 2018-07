Det amerikanske presidentflyets ikoniske farger, hvitt og lyseblått, kan være på vei ut. President Trump vil at neste generasjon fly skal ha flaggets farger.

I et intervju med CBS, som ble tatt opp i Skottland i helgen, men som først ble vist tirsdag, sier Donald Trump at Air Force One vil se fantastisk ut i rødt, hvitt og blått.

Den amerikanske produsenten Boeing skal stå for byggingen av neste generasjon presidentfly, men det vil ikke være klart til å gå på vingene før om mange år.

– Det kommer til å bli et fly i toppklasse. Boeing ga oss et godt tilbud, og det aksepterte vi. Men jeg sa at jeg lurte om vi virkelig skulle fortsette med hvitt og babyblått? Og det skal vi ikke, sa Trump.

Air Force One har hatt dette fargeoppsettet siden John F. Kennedys dager på 1960-tallet.