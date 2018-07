De tolv thailandske guttene som satt fanget i en grotte, er utskrevet fra sykehus, melder AFP.

Også guttenes fotballtrener ble onsdag utskrevet fra sykehus. Sammen skal de holde en pressekonferanse før de reiser hjem senere på dagen.

Utskrivelsen skjer en dag tidligere enn planlagt. Thailandske myndigheter håper at pressekonferansen vil føre til at guttene kan vende tilbake til en normal hverdag uten stadig å bli plaget av pressefolk.

Leger har gitt guttene, som er i alderen 11–16 år, og familiene deres råd om ikke å snakke med journalister på minst en måned.

Guttene og fotballtreneren deres ble meldt savnet etter at de gikk inn i en grotte for å søke ly for regnværet 23. juni. Grotten ble rammet av flom, og først ni dager senere ble de funnet av britiske dykkere flere kilometer inne i grotten.

Den 10. juli var de siste guttene reddet ut i det som er beskrevet som en svært risikabel redningsoperasjon.