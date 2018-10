Saudiarabisk påtalemyndighet sier i en uttalelse at drapet på den regimekritiske journalisten Jamal Khashoggi var planlagt.

Uttalelsen står i sterk kontrast til hva som til nå har kommet av offentlige forklaringer fra Saudi-Arabia, som har hevdet at drapet var en ulykke som følger av en slåsskamp.

– Informasjon fra tyrkiske myndigheter indikerer at de mistenktes handlinger i Khashoggi-saken var planlagt, sier den saudiarabiske påtalemyndigheten i en uttalelse gjennom det statlige saudiarabiske nyhetsbyrået SPA.

Khashoggi forsvant etter å ha gått inn i Saudi-Arabias konsulat i Istanbul 2. oktober og det har siden versert ulike rykter om hva som skal ha skjedd med den regimekritiske journalisten.

Saudi-Arabia innrømmet først 18 dager etter at Khashoggi forsvant at han ble drept inne på konsulatet i Istanbul, men hevdet altså at det var en ulykke.

Hørte lydopptak

CIA-sjef Gina Haspel besøkte tirsdag Tyrkias hovedstad Ankara for å bli orientert om etterforskningen av drapet på 59 år gamle Khashoggi. Der fikk hun høre lydopptak av drapet, ifølge Washington Post.

Haspel fikk lydopptaket avspilt i møte med den tyrkiske etterretningstjenesten MIT. De anonyme kildene avisen har snakket med beskriver opptakene som «overbevisende».

– Dette legger ballen på Washingtons banehalvdel. Ikke bare vil det bli ytterligere press fra mediene, men Kongressen vil be Gina om å komme til dem for å fortelle akkurat hva hun hørte, sier den tidligere CIA-toppen Brice Riedel.

Både CIA og tyrkiske sikkerhetstjenester har nektet å kommentere saken.

TT NYHETSBYRÅN

Skrek høyt

Saudiarabiske kilder har tidligere hevdet at Khashoggi skulle kidnappes og at planen ikke var å drepe ham.

Da den regimekritiske journalisten forsto at noe var galt, begynte han å skrike høyt, ifølge nyhetsbyrået AP. En av mennene tok kvelertak for å få ham til å tie, men endte med å ta livet av ham, ifølge kildene.

De ni medlemmene av teamet som befant seg inne på konsulatet skal da ha fått panikk og ba en tyrkisk hjelper om å bistå med å pakke inn og fjerne liket. Hvor det ble av, er fortsatt et mysterium.

NTB scanpix

Undersøker brønn

Torsdag skal tyrkiske etterforskere undersøke en brønn i hagen til kongedømmets konsulat i Istanbul i letingen etter Khashoggis levninger. Flere tyrkiske aviser kommer imidlertid med motstridende meldinger om dette.

Avisen Yeni Safak hevder at etterforskere allerede har tømt brønnen for å ta analyseprøver av vannet, mens avisen Sabah hevder at Saudi-Arabia fremdeles ikke har gitt tyrkiske myndigheter tillatelse til å foreta et søk i brønnen.

Saudi-Arabias mektige kronprins Mohammed bin Salman har avvist alle anklager om at han på noe vis var involvert i drapet og lovet onsdag å stille de skyldige til ansvar. Tyrkiske tjenestemenn har imidlertid stilt spørsmål ved prinsens lovnader om en full saudiarabisk etterforskning.

– Hvordan kan en legitim etterforskning fungere i Saudi-Arabia når en av de hovedmistenkte er kronprinsen selv, spør en høytstående tyrkisk embetsmann.