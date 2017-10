Facebook utvikler verktøy for å offentliggjøre hvem som står bak politiske annonser på det sosiale mediet, etter kritikk for mangel på gjennomsiktighet.

– Gjennomsiktighet hjelper alle, spesielt politiske overvåkingsgrupper og journalister, med å holde annonsørene ansvarlige, skriver Facebooks visepresident Rob Goldmann i et blogginnlegg.

Han understreker at alle bør kunne se hvem annonsøren er og hva slags innhold de publiserer.

Facebook-grunnlegger Mark Zuckerberg sier alle annonser skal bli mer gjennomsiktige, ikke kun de politiske.

Facebook opplyste i september at de hadde funnet flere tusen kontoer som øyensynlig ble driftet av russiske brukere. Senere avdekket de også 450 kontoer som inneholdt betalte annonser verdt rundt 100.000 dollar.

En foreløpig intern granskning viser at de falske kontoene ble brukt til å kjøpe annonser som ble laget for å fyre opp under politiske stridstemaer før, under og etter presidentvalget i USA i fjor.

Facebook sier de vil teste de nye verktøyene i Canada neste måned, og at målet er å ha de på plass før mellomvalget i USA neste år.