Nye regler for utspørring av reisende til USA møtes med forvirring. Forskjellige flyselskaper opplyser om forskjellige metoder for å sjekke passasjerene.

Fra og med torsdag var alle flyselskaper som flyr til USA, pålagt av amerikanske myndigheter å sjekke alle passasjerer, inkludert amerikanske statsborgere, før de går om bord i flyet.

Fra i morgen må alle som skal fly til USA gjennom en ekstra sikkerhetssjekk

De nye bestemmelsene berører alle de rundt 325.000 passasjerene som kommer til USA hver dag på cirka 2.100 flyginger fra hele verden.

De nye reglene er en kraftig utvidelse av forbudet mot laptoper som ble innført for et titall byer i Midtøsten og deres flyselskaper, og som utløp for fire måneder siden.

Flere store flyselskaper har opplyst at de fra torsdag innfører de nye reglene, men alle oppgir forskjellige metoder, fra formularer som skal fylles ut, til utspørring av hver enkelt passasjer.