Storbritannias prins George hadde bare fars hånd å holde i da han torsdag møtte opp til første skoledag. Mor var hjemme med graviditetskvalme.

Den fire år gamle prinsen, nummer tre i arverekken etter bestefar Charles og far William, skal gå på Thomas's Battersea privatskole i den sørlige delen av London.

Far og sønn ble møtt av Helen Haslem, rektor for de minste klassene. Hun viste dem prinsens klasserom og skulle også introdusere prinsen for elevene.

Prins George, hvis formelle tittel er Prins George of Cambridge, vil blant medelevene ha navnet George Cambridge. Han møtte korrekt antrukket i marineblå v-genser, blå shorts og svarte sko.

Lille George ble fire år 22. juli og er en av de yngste på skolen. Søsteren Charlotte på to år var ikke med på storebrorens første skoledag.