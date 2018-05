Over 40 palestinere drept og over 1700 såret på Gazastripen.

70 år etter at staten Israel ble proklamert, drepte israelske soldater over 40 palestinere på Gazastripen. Palestinske myndigheter kaller det en massakre.

En av de drepte var ifølge helsemyndighetene på Gazastripen en 14-åring, en annen satt i rullestol. Over 1700 andre ubevæpnede demonstranter ble såret, mange etter å ha blitt truffet av skarpe skudd på flere hundre meters hold.

Palestinske myndigheter ber verdenssamfunnet sette en stopper for Israels voldsbruk.

Ariel Schalit, AP / Scanpix

– En forferdelig massakre

– Det trengs en øyeblikkelig internasjonal intervensjon for å få en slutt på den forferdelige massakren de israelske okkupasjonsstyrkene begår mot vårt heroiske folk på Gazastripen, sier regjeringstalsmannen Yusuf al-Mahmoud.

Amnesty International kaller Israels voldsbruk mot ubevæpnede demonstranter et åpenbart brudd på internasjonale lover og menneskerettighetene og utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) slutter seg til kritikken.

– Det er uakseptabelt å skyte med skarpt mot demonstranter. Dette er tydelig kommunisert til israelske myndigheter. Og palestinske ledere må heller ikke oppfordre til ytterligere eskalering fra demonstrantene, sier hun.

Mohammed Salem, Reuters / Scanpix

Ambassadeprotest

Palestinerne på Gazastripen har siden slutten av mars gjennomført ukentlige demonstrasjoner mot israelsk okkupasjon og USAs beslutning om å flytte sin ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem.

Nærmere 100 palestinere er siden drept av israelske soldater, de aller fleste etter å ha blitt truffet av skarpe skudd. Blant de drepte er det flere barn og to pressefotografer. Tusenvis er i tillegg såret og mange av dem har fått skader for livet.

Mandag ble den amerikanske ambassaden åpnet under en seremoni i Jerusalem, som Norge i likhet med de fleste andre land i verden avsto fra å delta på.

Sebastian Scheiner, AP / Scanpix

– Uvesentlig dødstall

USAs ambassadør David Friedman, som selv er en varm støttespiller av de ulovlige israelske bosettingene i okkuperte områder, høstet stor applaus under åpningen, og det samme gjorde Trump da han dukket opp på storskjerm.

– En stor dag for Israel, sa Trump, uten å kommentere drapene på palestinere. Det gjorde heller ikke Israels statsminister Benjamin Netanyahu.

– For en herlig dag, sa han under åpningen.

Israels sikkerhetsminister Gilad Erdan betegnet det høye dødstallet på Gazastripen som uvesentlig.

– Det betyr ingenting, akkurat som om antallet nazister som ble drept under andre verdenskrig ikke gjør nazisme til noe man kan forklare eller forstå. Det fins bare en sannhet, sa Erdan ifølge Haaretz.

Khalil Hamra, AP / Scanpix

Ulovlig okkupert by

70-årsdagen for Israels opprettelse, sammenfaller også med begynnelsen på det palestinerne kaller «nakba», katastrofen da over 700.000 palestinere ble drevet på flukt fra sine hjem i 1948.

Palestinere flest ser derfor med stor bitterhet på Israels feiring og USAs ambassadeåpning i Jerusalem, en by et samlet verdenssamfunn, også USA, gjentatte ganger har slått fast er ulovlig okkupert av Israel.

FN slo i 1947 fast at byen skulle være under internasjonal kontroll, men planen ble aldri satt ut i livet. Israel tok kontroll over Vest-Jerusalem under krigen i 1948, og erobret den østlige delen av byen fra Jordan under krigen i 1967.

Fakta: Striden om Jerusalem Etter FNs delingsplan for det britiske Palestina-mandatet fra 1947 skulle Jerusalem, som er en hellig by for flere religioner, være under internasjonal kontroll.

Planen ble aldri satt ut i livet. Etter krigen i 1948 ble byen delt mellom Israel, som tok Vest-Jerusalem, og Jordan som tok kontroll i øst.

Israel okkuperte Øst-Jerusalem under seksdagerskrigen i 1967 og har senere annektert området. FNs sikkerhetsråd har slått fast at okkupasjonen er ulovlig.

Over 320.000 palestinere bor i Øst-Jerusalem. I tillegg bor rundt 210.000 israelere i bosettinger i det annekterte området.

Jerusalems gamleby med Haram al-Sharif, stedet jødene omtaler som Tempelhøyden, ligger i Øst-Jerusalem.

Jordan har i henhold til Oslo-avtalen det formelle overoppsynet med al-Aqsa-moskeen og Klippedomen på Haram al-Sharif, og jøder har ikke lov til å be der.

Jøder ber ved Vestmuren, også kjent som Klagemuren, som de regner for å være en del av støttemuren rundt høyden da tempelet sto der.

Amir Cohen, Reuters / Scanpix

Hjertet av konflikten

Øst-Jerusalem er i dag hjem for 320.000 palestinere og rundt 210.000 israelske bosettere, og regnes som hjertet i konflikten mellom Israel og palestinerne.

Fredsprosessen mellom Israel og palestinerne, som i 1993 resulterte i Oslo-avtalen og ga håp om fredelig sameksistens, har ligget død i flere år.

President Donald Trumps beslutning om å anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad og flytting av landets ambassade dit, har gjort situasjonen enda mer fastlåst.

– Trump-regjeringen er nå en del av problemet, slo palestinernes mangeårige forhandlingsleder, PLOs generalsekretær Saeb Erekat fast mandag.

Fakta: Gazastripen Gazastripen er på størrelse med Hamar kommune og hjem for om lag 2 millioner palestinere. 1,3 millioner av dem er registrert som flyktninger eller etterkommere av palestinere som ble drevet på flukt da staten Israel ble opprettet i 1948.

Området ble okkupert av Israel under seksdagerskrigen i 1967, men gitt tilbake til palestinerne i 2005. Israel kontrollerer fortsatt luftrommet og kysten utenfor, samt grensen med unntak av Rafah-overgangen til Egypt.

I 2006 vant Hamas valget i de palestinske områdene, men fikk ikke kontroll over de Fatah-kontrollerte sikkerhetsstyrkene på Gazastripen.

I 2007 kom det til væpnet strid som endte med at Hamas jaget de palestinske sikkerhetsstyrkene ut av enklaven.

Palestinernes president, Fatah-leder Mahmoud Abbas, oppløste den Hamas-dominerte regjeringen, men Hamas fortsetter å styre på Gazastripen.

Israel har innført en streng blokade av området, og militante palestinske grupper har svart med å skyte tusenvis av hjemmelagde raketter mot det sørlige Israel.

Israel har det siste tiåret gjennomført tre store militæroffensiver mot enklaven, som har kostet tusenvis av palestinere livet og forårsaket store materielle ødeleggelser.

Enklaven mangler elektrisitet store deler av døgnet, 95 prosent av vannet er udrikkelig og offentlige tjenester blir stadig dårligere.

Arbeidsledigheten er på rundt 50 prosent, og 80 prosent av innbyggerne er avhengige av matvarehjelp utenfra

Khalil Hamra, AP / Scanpix

Norsk kritikk

EU, Russland og de fleste andre land, også Norge, tar kraftig avstand fra Trumps beslutning om å anerkjenne Jerusalem som israelsk hovedstad.

– Det er uakseptabelt å skyte med skarpt mot demonstranter. Dette er tydelig kommunisert til israelske myndigheter, sier Norges utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

– Det var ingen klok beslutning å flytte ambassaden, sier Nederlands utenriksminister Stef Blok.

– Bare egnet til å nøre opp under en fra før svært spent situasjon, supplerte Irlands utenriksminister Simon Coveney.