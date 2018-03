Russiske myndigheter avviser nok en gang beskyldningen om at Russland står bak angrepet med nervegift i Salisbury i Storbritannia.

På en pressekonferanse i Moskva onsdag betegnet Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov påstanden som grunnløs. Han sa at den russiske regjering ikke vil forholde seg til fristen som den britiske regjering hadde satt for å få en redegjørelse om angrepet fra russisk side.

Fristen gikk ut natt til onsdag. Statsminister Theresa May sa tirsdag at det «høyst sannsynlig» er Russland som står bak angrepet med nervegift mot den tidligere spionen Sergej Skripal og hans datter Julie. May la ikke frem noen dokumentasjon.

– Vi forholder oss ikke til beskyldninger uten bevis eller verbale ultimatum. Vi håper at fornuften snart får råde, sa Peskov.

Talsmannen kom også inn på forholdet til USA, hvor president Donald Trump ønsker seg CIA-sjef Mike Pompeo som ny utenriksminister. Forholdet til USA kan neppe kan bli noe verre enn det har vært i Rex Tillersons periode i utenriksdepartementet, mener Peskov.

– Det er vanskelig å falle under bakkenivået, så det er følgelig liten grunn til å tro at forholdet kan bli verre. Men det er alltids et håp om at vi kan få en edruelig og konstruktiv tilnærming til vårt tosidige forhold.