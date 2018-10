Over tusen mennesker kan fortsatt være savnet i landsbyen Balaroa etter jordskjelvet i Indonesia. Så langt er 1.658 mennesker funnet døde etter katastrofen.

Myndighetene i Indonesia har nok en gang oppjustert dødstallet fra skjelvet og tsunamien som rammet øya Sulawesi for én uke siden. Også det offisielle tallet på savnede har økt kraftig, fra rundt 100 til 683, opplyser Indonesias sikkerhetsminister fredag.

Men tallene er usikre og foreløpige, og myndighetene mangler fortsatt oversikt over katastroferammede boligområder. Store deler av landsbyen Balaroa ligger fortsatt begravet under jord og gjørme.

Det betyr at det reelle dødstallet kan være langt høyere enn de 1.658 som så langt er bekreftet omkommet i katastrofen.

– Vi anslår at over tusen hus er begravd, så det kan hende at over tusen mennesker fortsatt er savnet, sier Yusuf Latif, talsperson for den indonesiske etaten med ansvaret for redningsarbeidet.

– Men vi kan ikke være sikre, for det er mulig at noen av dem klarte å komme seg ut, legger han til.

Det er uklart om den offisielle listen over savnede omfatter innbyggere fra Balaroa.

Jordskjelvet og tsunamien forrige fredag rammet provinshovedstaden Palu og områdene rundt på øya Sulawesi. FN anslår at nærmere 200.000 mennesker har behov for umiddelbar nødhjelp etter katastrofen.

I Balaroa, som ligger rett utenfor Palu, ser det ut til at et synkehull åpnet seg under skjelvet. Bakken ble omdannet til gjørme og løse jordmasser, og mer enn halvparten av husene i landsbyen skal ha blitt begravd.