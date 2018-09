Et småfly med en norsk pilot er meldt savnet øst for Sendai i Japan etter det forsvant fra radaren torsdag.

Det bekrefter ministerråd Tord Tukun ved den norske ambassaden i Tokyo til NTB.

– Vi ble informert av japanske myndigheter og gjennom medier rundt klokken 19 torsdag kveld, sier han. Videre forteller Tukun at ambassaden kontinuerlig er i kontakt med myndighetene som har iverksatt en leteaksjon etter.

Det var VG som først omtalte saken.

Ifølge den japanske statskringkasteren NHK befant småflyet seg over Stillehavet, cirka 100 kilometer øst for Fukushima, da det forsvant fra radaren torsdag ettermiddag. Det skal ikke ha kommet et nødvarsel fra flyet før det forsvant.

NHK melder at både kystvakt og kystforsvaret bidrar i leteaksjonen.

Ministerråd Tukun kan ikke svare på om nordmannens pårørende er varslet og henviser til Utenriksdepartementet (UD).

Kommunikasjonsrådgiver Guri Solberg i UD ønsket ikke å kommentere saken overfor NTB natt til fredag.