En person er pågrepet etter å ha avfyrt flere skudd inne i en bankbygning i sentrum av Cincinnati i delstaten Ohio i USA.

Omstendighetene rundt skyteepisoden er ikke kjent, men en talsperson for politiet opplyser at situasjonen er under kontroll og at den antatte gjerningspersoner er pågrepet.

Det er ikke kommet bekreftende meldinger om at noen er såret eller drept, men en politibetjent på stedet sier til CNN at minst tre personer har skuddskader.

Motivet for skytingen er ikke kjent.