Brasils ledende presidentkandidat Jair Bolsonaro er alvorlig skadd i et knivattentat. Angrepet mot høyrepopulisten kan sette stort preg på valget 7. oktober.

Bolsonaro (63) var på et valgmøte i byen Juiz de Fora nord for Rio de Janeiro da han plutselig skrek av smerte. Mannen som knivstakk ham i magen, skal ha sagt at han handlet «på oppdrag fra Gud». Han ble pågrepet på stedet.

Bolsonaro tilhører ytre høyre i Brasil. Han har lenge hevdet at landet er i kaos og trenger en fast hånd ved makten. 63-åringen har lovet å slå hardt ned på kriminalitet og har snakket varmt om fortidens militærdiktatur.

På meningsmålingene har Bolsonaro ligget milevis bak populære Luiz Inacio Lula da Silva, som håpet å stille til valg fra fengselet. Alt tyder imidlertid på at håpet er ute for venstresidens tidligere president, som mener hvitvaskingsdommen mot ham var politisk motivert.

Valgkamp fra sykesenga

Kirurgen som i to timer opererte Bolsonaro for indre blødninger, betegner operasjonen som vellykket. Tilstanden er stabil, men presidentkandidaten blir værende på sykehus i minst en uke.

Bilder tatt sekunder før attentatet, viser at Bolsonaro sitter på skuldrene til en tilhenger, ser ut over folkemengden og gir tommelen opp. Deretter faller han brått sammen. 63-åringen bæres bort av tilhengerne og inn i en bil.

Politikerens sønn opplyste først på Twitter at faren hadde det fint. Kort tid senere skrev han at faren hadde mistet mye blod og var «nær døden».

Angriperen banket opp

Politiet omtaler den antatte gjerningsmannen, Adelio Bispo de Oliveira (40), som tilsynelatende mentalt ustabil, men mannens forsvarer er ikke enig.

– Han handlet av religiøse og politiske grunner, og også på grunn av fordommene Bolsonaro alltid har uttrykt når han har snakket om rase, religion og kvinner, sier advokaten Pedro Augusto Lima Poss.

– Dette er en trist hendelse, heter det i en uttalelse fra avtroppende president Michel Temer.

Attentatet blir møtt med avsky og fordømmelse også fra Bolsonaros politiske rivaler, men har samtidig blottlagt den dype splittelsen i Latin-Amerikas største land.

I sosiale medier raser nå debatten. Bolsonaros tilhengere mener at attentatet viser at han har rett i at landet er ute å kjøre, mens motstandere mener at han med sin opphetede retorikk selv pisker opp til vold.

Ligger godt an

Bolsonaro har rykket opp fra andreplass på meningsmålingene etter at Arbeiderpartiets Lula da Silva mislyktes i sitt hittil siste rettslige forsøk på å få stille til valg.

Høyesterett forkastet Lulas anke torsdag, og valgdomstolen har gitt partiet frist til 12. september med å utpeke en ny presidentkandidat.

Bolsonaro får 22 prosent oppslutning på de siste målingene fra Ibope-instituttet. Miljøverneren Mariana Silva og sentrum-venstrekandidaten Ciro Gomes ligger an til 12 prosent av stemmene hver, mens Lula da Silva til sammenligning får 38 prosent.

Korrupsjon

Temers styre har vært preget av anklager om massiv korrupsjon og rekordlav oppslutning i folket. Mange brasilianere er sinte etter over fire år med avsløringer av massiv korrupsjon i landets politiske elite. Noen har spådd at dette kan gjøre årets valg annerledes, men ingen nykommer har entret scenen.

Bolsonaro har sagt at han ikke tror på menneskeskapte klimaendringer. Han er blitt sammenlignet med Donald Trump og har fått kritikk for det som omtales som rasistiske, kvinnefiendtlige og homofobiske utbrudd