Demokratene i Kongressen reagerte spontant: President Trumps siste Twitter-melding er et klart forsøk på å hindre håndhevelsen av loven.

Spesialetterforsker Robert Muellers Russland-etterforsker bør stanses med en gang, skrev presidenten onsdag på Twitter.

Men selv om oppfordringen var rettet til justisminister Jeff Sessions, kan den slå tilbake på presidenten selv.

– Kravet fra presidenten til justisministeren er et forsøk på å hindre retten i å gå sin gang. Dette må USA aldri godta, sa Adam Schiff, toppdemokrat i etterretningskomiteen i Representanthuset.

Flere amerikanske medier skriver at spesialetterforsker Robert Mueller har en egen mappe med Trump-tvitring som kan være bevis på at presidenten gjennom sin ufiltrerte direktekontakt med det amerikanske folk, i praksis hindrer rettferdigheten i å skje fyllest.

Selvskading

Faren for juridisk selvskading er velkjent blant Trumps innerste krets, og stammer helt fra den første tiden i Det hvite hus. Trump sjokkerte USA og verden med sine langt fra stuerene meldinger om likt og ulikt. Nå er twittermeldingene blitt en del av hverdagen, men noen er mer alvorlige enn andre.

Onsdagens utbrudd om at Sessions burde se å få stanset Mueller en gang for alle, blir av The Washington Post og The New York Times vurdert som en lissepasning til Mueller – nok et mulig bevis på at rekken av twittermeldinger om det såkalte russlandssporet i selv er en obstruksjon og ikke bare hjertesukk fra en frustrert og forbannet president.

Pressetalskvinne Sarah Sanders forklarte det hele ved å si at presidenten bare uttrykte sin personlige mening, intet annet. Han ville aldri finne på å hindre politiet og påtalemyndighet i sitt arbeid. Men spekulasjonene løp fritt, og mange mente at Trump hadde båret ved til eget bål.

Avviser

Trumps advokater er sterkt uenige i denne fortolkningen. Rudolph Giuliani, presidentens toppadvokat, hevder oppslagene om at Mueller skulle være interessert i twittermeldingene, er en brikke i en kampanje for å felle Trump.

– Skal du prøve å hindre rettens gang, gjør du det stille og rolig og i det skjulte, ikke i offentlighetens lys, sier Giuliani til The New York Times.

Der ikke klart hva Mueller eventuelt vil gjøre den dagen han eventuelt mener han har tilstrekkelig med bevis til å si at Trump har begått en straffbar handling og hindret – eller obstruert – russlandsgranskingen i å gå sin gang. Eksperter sier at begrepet obstruksjon ikke er entydig og at «korrupt hensikt» må bevises.

Mueller har sagt til presidentens advokater at han vil følge de vurderinger som ble gjort i justisdepartementet under Nixon- og Clinton-administrasjonene. Her heter det at en sittende president ikke kan tiltales.

Mueller kan velge å sende saken over til Kongressen, og der blir det flertallet som får det siste ordet i spørsmålet om riksrett og mulig avsettelse. Mellomvalget i november blir avgjørende for granskingens videre forløp.