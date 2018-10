Den voldsomme orkanen Michael rev med seg trær og knuste mange hus på sin vei over det nordvestlige Florida onsdag. Minst én mann er bekreftet omkommet.

Michael forårsaket store ødeleggelser da den feide over Floridas såkalte Panhandle, den lange armen i delstaten som går vestover langs golfkysten.

Den omkomne mannen bodde i Gadsden County. Her sier sheriffens kontor at de fikk melding om hendelsen klokken 18 lokal tid. Da var han truffet av et tre som falt over hjemmet hans i Greensboro.

Redningsmannskaper rykket ut til boligen hans, men på grunn av nedblåste strømmaster og stengte veier tok det lang tid før de nådde frem.

Store ødeleggelser

Etter at orkanen forlot delstaten, har folk turt å ta turen ut i gatene for å sjekke hvor alvorlig skadene er.

Spesielt i Panama City er de materielle skadene omfattende. Her ligger det knekte og opprevne trær over alt, og mange av dem har knust nærliggende hus. Vinden har også skrellet av en rekke hustak, og gateskilt er helt vridde. Det er også store oversvømmelser flere steder.

I tillegg til nedblåste strømmaster og -kabler har en rekke transformator-eksplosjoner ført til at i underkant av 400.000 mennesker og bedrifter er strømløse.

– Skummelt

29 år gamle Vance Beu var en av flere hundre tusen som trosset evakueringsadvarslene i disse områdene. Han holdt seg hjemme i morens leilighet.

– Helt ærlig, det var kjempeskummelt. Det var veldig mye bråk. Vi trodde vinduene skulle knuses. Vi barrikaderte innsiden av vinduene med madrasser, sier han.

Guvernør Rick Scott i Florida sier han har sendt lete- og redningsmannskaper til de mest utsatte områdene.

Michael har nå tatt seg videre inn i delstaten Georgia. Ifølge Fox News er orkanen nå nedgradert til en kategori 2.