En 54 år gammel polakk og hans katt er reddet av fransk kystvakt nær øyen Reunion i Indiahavet etter å ha drevet rundt på sjøen i en ødelagt båt i syv måneder.

Polakken sier han og katten overlevde ved å spise en halv pose kinesisk suppe per dag, i tillegg til det han klarte å fiske opp fra sjøen.

Han har forklart at han var bosatt i USA og at han i 2014 dro til India der han kjøpte en livbåt som hadde tilhørt et cruiseskip. Hensikten var da å seile båten til Polen.

54-åringen bygget om livbåten og utstyrte den med instrumenter og mast. Noen deler i puslespillet mangler, men han har til fransk kystvakt opplyst at han i mai i år skulle dra med dette fartøyet fra øygruppen Komorene, som ligger mellom Mosambik og Madagaskar, til Sør-Afrika i mai i år. Det er en rute på om lag 2000 kilometer og som ville ha tatt ham gjennom Mosambik-kanalen sørover langs Afrikas østkyst. Dette er en viktig handelsrute for skip i et farvann med sterk strøm.

Søndag ble han funnet drivende nær den franske øyen Reunion, som ligger øst for Madagaskar, av mannskap på en yacht. Han har forklart at båten brøt sammen på grunn av problemer med masten etter at han la ut fra Komorene, og at instrumentene ble ødelagt. Dermed hadde han ikke hadde noen mulighet til å be om hjelp i løpet av de syv månedene han drev rundt på havet.