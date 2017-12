Det blir en svært annerledes jul for amerikanske Meghan Markle i år. Sammen med prins Harry feirer hun kongelig jul på Sandringham.

Den britiske dronningen og den nærmeste familien har tradisjon med å feire julen på den kongelige eiendommen Sandringham i Norfolk øst i England. I motsetning til briter flest, åpner de julegavene til lunsj julaften. De fleste briter åpner gavene 1. juledag.

1. juledag er det tradisjon for at den kongelige familien går til gudstjeneste i den lokale kirken, og det er ventet at også prins Harry og Meghan Markle vil delta i år, sammen med blant andre prins William og hans kone, hertuginne Kate.

Onsdag var Meghan Markle med da de kongelige møttes til julelunsj på Buckingham Palace.

Prins Harry og Meghan Markle kunngjorde sin forlovelse i forrige måned og gifter seg i Windsor utenfor London 19. mai neste år.