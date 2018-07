USAs straffetoll på kinesiske varer til en verdi av 34 milliarder dollar årlig er trådt i kraft. Kina kaller det historiens største handelskrig og slår tilbake.

– USA har brutt reglene til Verdens handelsorganisasjon og innledet den største handelskrigen i økonomisk historie, het det i en uttalelse fra Kinas handelsdepartement som ble sendt ut rett etter at tollen trådte i kraft klokken 6 norsk tid fredag.

Produkter som rammes, er maskiner, elektronikk og høyteknologisk utstyr, inkludert biler, harddisker og LED-skjermer.

Mindre enn fire timer seinere trådte kinesiske mottiltak i kraft. Kina har tidligere opplyst at USAs eksport av svinekjøtt, soyabønner og biler til Kina skal rammes.

Eskaleringen er ventet å gi ringvirkninger globalt, med høyere kostnader for næringslivet, dyrere produkter for forbrukerne og påvirke aksjemarkeder verden rundt, skriver The New York Times.

Press

USA mener tiltakene er nødvendig for å rette opp handelsbalansen. USA hadde et handelsunderskudd med Kina i fjor på 375,2 milliarder dollar.

USA mener at amerikanske arbeidsplasser går tapt og anklager Kina for å utøve urettferdig handelspraksis. USA vil også ha slutt på at kinesisk lovverk gjør at kinesiske selskaper som samarbeider med utenlandske partnere, får tilgang på amerikansk teknologi.

Tiltakene fra Washington er ment å fungere som press mot Beijing, for å fremtvinge endringer i handelspraksisen.

Kina har tidligere varslet at arbeidet med å åpne landets marked og å utvide reformarbeidet, er i gang. Dette skal fortsette, heter det i en uttalelse fra Beijing fredag.

Samtidig varsler Kina at landet skal bringe USAs straffetoll inn for Verdens handelsorganisasjon (WTO).

Opptrapping

USA har i første omgang varslet toll på varer til en verdi av 50 milliarder dollar årlig. Toll på varer til en verdi av 16 milliarder dollar blir innført om to uker.

Seinere åpner USA for toll på varer til en verdi av 200 milliarder dollar årlig, og ytterligere opptrapping med toll på varer til en verdi av 300 milliarder dollar årlig.

Dermed kan amerikansk toll ramme kinesiske varer til en verdi på opptil 550 milliarder dollar årlig. Det er et beløp som er større enn verdien på den kinesiske eksporten til USA i fjor. Den var på 506 milliarder dollar.

Uro i næringslivet

Det amerikanske handelskammeret i Kina ber partene forhandle.

– Det finnes ingen vinnere i en handelskrig, sier handelskammerets leder William Zarit.

– De som tjener mest på dette er mine konkurrenter i Tyskland og Japan, som også har store deler av sine underleverandører i Asia, men som ikke har denne tollen å forholde seg til, sier bildelsprodusenten Husco Internationals leder Austin Ramirez.

Den amerikanske sentralbanken advarer om at himmelen over den robuste amerikanske økonomien er i ferd med å bli mørklagt. Næringslivet må trappe ned investeringsplaner eller utsette investeringer, ifølge en undersøkelse.

Politiske konsekvenser

Det amerikanske handelskammeret opplyser at gjengjeldelsestiltak fra Kina, Canada, Mexico og EU mot USAs tidligere innførte straffetoll på stål og aluminium allerede berører amerikansk eksport til en verdi av 75 milliarder dollar, der mange av produsentene ligger i delstater der Donald Trump vant med små marginer i presidentvalget for to år siden.

I november holdes det mellomvalg i USA. Da kan handelskrigen bidra til usikkerhet rundt Republikanernes støtte.