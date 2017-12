En person er død og 18 skadd i en eksplosjon ved en stor gassterminal i Østerrike, opplyser myndigheter og helsepersonell.

Én person er død, opplyser myndighetene. I tillegg er 18 personer skadd, opplyser Røde Kors' talskvinne Sonja Keller til det østerrikske nyhetsbyrået APA.

– En eksplosjon fant sted klokken 8.45, etterfulgt av brann, sier polititalsmann Edmund Tragschitz.

Han legger til at situasjonen nå er under kontroll, men sier at årsaken til eksplosjonen så langt er ukjent. Politiet har oppgitt at rundt 60 personer er skadd.

Øyevitner forteller om store flammer, og et større område rundt terminalen er sperret av. Folk blir bedt om å holde seg unna området.

Gasseksplosjonen skjedde på landets viktigste gassanlegg i Baumgarten an der March, som ligger øst for Wien, nær grensen til Slovakia. Anlegget er hoveddistributør for import av naturgass fra Russland, Norge og andre land. Der blir gassen sendt videre til andre europeiske land, blant dem Tyskland og Italia.