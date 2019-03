En buss sto søndag morgen i full fyr i sentrum av Stockholm etter en kraftig eksplosjon. Bussjåføren er skadd og brakt til sykehus.

Politiet tror gassbussen kjørte inn i en sperring i tunneltaket slik at gasstanken på taket spjæret og eksploderte. Bussen var ikke i trafikk, og bare sjåføren var om bord.

Politiet har ingen mistanke om at det ligger noe kriminelt bak ulykken.

Bussen tok fyr ved innkjøringen til Klaratunnelen i Stockholm sentrum. Politiet fikk melding om hendelsen klokka 11.25.

Helt utbrent

Svart røyk kunne ses over hele Stockholm fra den kraftige brannen. Ifølge Storstockholms lokaltrafikk (SL) skyldes eksplosjonen et uhell.

Bussvraket står igjen ved innkjøringen og er helt utbrent. Redningsleder Anders Palm sier at det er mulig at en gasstank om bord kan ha forårsaket brannen.

– En mulighet er at bussen har hatt gasstank på taket som har kommet borti noe, sier Carina Skagerlind hos politiet.

Pressevakt Sofie Bruun i norske Ruter sier til NTB at det er traseer i Oslo der du ikke kan kjøre gassbuss fordi den er for høy.

– Noe av det vi sjekker når vi skal sette opp en ny rute, er høyden i forhold til den busstypen vi har valgt. Så prøvekjører vi på forhånd. Vi har lagt opp rutene våre på en sånn måte at det både skal være tilstrekkelig høyt og bredt for bussene, sier hun.

Kjørte feil

Et stykke fra tunnelåpningen sto det politifolk med gassmasker og holdt publikum vekk fra ulykkesstedet. Det røyk kraftig fra restene av bussen, mens flere brannmenn var i aksjon i nærheten.

Ifølge SL var bussen på vei fra Fredriksdaldepoet sør i Stockholm til Norrtull, der den skulle settes inn i rute.

– Sjåføren velger da, av en for oss uforklarlig grunn, å ta en annen rute enn den han hadde fått beskjed om. Dermed kjører han inn i sperringen som skal hindre for høye kjøretøy å kjøre inn i tunnelen, sier SLs pressekontakt Henrik Palmér til TT.

Har skjedd før

Centralbron i nærheten var helt stengt for trafikk etter ulykken.

I mai 2013 kjørte en buss seg fast i Klaratunneln på nesten nøyaktig samme sted. Gasstankene på taket falt av og det begynte å lekke gass.

Før tankene var tomme ble eksplosjonsfaren ansett for å være så høy at redningsarbeidet ikke kunne begynne, noe som førte til store trafikale problemer. Også da hadde bussjåføren tatt en vei som ikke var tillatt siden bussen var for høy.

En desembernatt samme år skjedde en lignende ulykke. Gasstanker på bussen begynte å lekke og tunnelen ble sperret av.