Minst ni personer har mistet livet i en togkollisjon utenfor Tyrkias hovedstad Ankara. Ytterligere 47 er skadd, flere av dem alvorlig.

Ulykken skjedde da et høyhastighetstog kolliderte med et arbeidstog som gjorde undersøkelser på sporet ved stasjonen Marsandiz i Ankara rundt 6.30 lokal tid torsdag morgen. Høyhastighetstoget kolliderte deretter i en gangbru, som kollapset over toget.

Guvernør Vasip Sahin i Ankara sier i en uttalelse at høyhastighetstoget var på vei fra Ankara til Konya sentralt i landet.

Vanligvis kjører det rett forbi Marsandiz, som er blant de mindre togstasjonene i den tyrkiske hovedstaden.

Togførere mistet livet

Nødetatene rykket raskt ut til stedet etter ulykken for å lete etter overlevende og hjelpe de skadde. Først ble det meldt om fire omkomne, men antallet døde steg utover formiddagen.

– Vårt håp er at det ikke er flere som er omkommet, sier Sahin.

Ifølge Tyrkias transportminister Mehmet Cahit Turhan er tre togførere blant de døde, og i tillegg er en fjerde togfører skadd.

Flere ulykker

Det er fremdeles uklart om det var et signalproblem som forårsaket ulykken. En etterforskning av ulykken er opprettet.

Flere togulykker har rammet landet det siste året. I juli ble 10 personer drept og mer enn 70 skadd da et passasjertog sporet av nordvest i Tyrkia, etter at kraftige regnbyger førte til ødeleggelser på jernbanesporene. 15 personer ble skadd da et passasjertog kolliderte med et godstog i provinsen Sivas i fjor.