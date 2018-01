Minst 31 mennesker ble drept da to selvmordsbombere gikk til angrep i sentrum av den irakiske hovedstaden Bagdad i morgentimene mandag.

De to angriperne detonerte samtidig sprengladningene som de hadde festet til kroppen. Over 90 mennesker ble såret.

Angrepet skjedde i bydelen Sahet al-Tayaran, i nærheten av et sted der dagarbeidere møtes på morgenene i håp om å skaffe seg jobb.

Det er foreløpig ikke kjent hvem som står bak angrepet. Lørdag ble minst fem mennesker drept i et angrep mot en kontrollpost i byen.

Den ytterliggående islamistgruppa IS har tidligere stått bak en rekke terroraksjoner i den irakiske hovedstaden. I november erklærte IS at gruppa sto bak et angrep mot et marked i utkanten av Bagdad.

Selv om IS har mistet landområdene gruppa har kontrollert i Irak, fryktes det at ekstremistene vil fortsette å operere som en gerilja- og terrorgruppe.