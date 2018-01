USAs president Donald Trump anklager demokratene for å sette ulovlige innvandrere foran militæret.

– Dette er ettårsdagen for mitt presidentskap, og Demokratene ønsket å gi meg en fin gave, skriver Trump på Twitter.

Trump skylder på Demokratene for at deler av statsapparatet i USA må stenge etter et mislykket forsøk på å inngå en avtale om å forlenge fristen for å komme fram til et nytt budsjett.

– Demokratene er langt mer bekymret for illegale innvandrere enn de er for vårt gode forsvar eller sikkerheten ved vår farlige, sørlige grense. De kunne enkelt ha fått til en avtale, men valgte å spille nedstengnings-politikk i stedet, skriver han i en annen melding.