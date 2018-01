Donald Trump anklager Demokratene for å bry seg mer om illegale migranter enn amerikanske soldater og sier budsjettkaoset er «ettårspresang» fra Demokratene.

– De kunne lett ha kommet fram til en avtale, men valgte å leke nedstengningspolitikk i stedet, skriver Trump på Twitter. Kort tid etterpå kom neste Twitter-melding:

– Dette er ettårsdagen for mitt presidentskap, og Demokratene ønsket å gi meg en fin gave.

Trump skylder på Demokratene for at deler av statsapparatet i USA må stenge etter et mislykket forsøk på å inngå en avtale om å forlenge fristen for å komme fram til et nytt budsjett.

En svært irritert president leverte en rad med Twitter-meldinger lørdag morgen, få timer etter at budsjettkaoset var et faktum.

– Demokratene er langt mer bekymret for illegale innvandrere enn de er for vårt gode forsvar eller sikkerheten ved vår farlige, sørlige grense. De kunne enkelt ha fått til en avtale, men valgte å spille nedstengningspolitikk i stedet, skriver han i en annen melding.

Stemte mot

Men Trump kan ikke bare skylde på Demokratene for budsjettkaoset, som gjør at deler av offentlig sektor må stenge fordi det ikke finnes penger til å betale ansatte lønn.

Under avstemningen i Senatet stemte fem demokratiske senatorer for Trumps budsjettforslag mens fem republikanske senatorer stemte mot, deriblant flertallslederen i Senatet, Mitch McConnell.

Gjeldstaket

Demokratenes leder i Senatet, Chuck Schumer, legger all skyld for budsjettkaoset på Trump. Han viser til at han senest få timer før avstemningen var på kontoret til presidenten for å forhandle om avtale mellom Demokratene og Republikanerne.

– Jeg la til og med fram muligheten for å støtte muren på grensen til Mexico på bordet for å få til en avtale, sa Schumer i Senatet etter avstemningen. Han refser Trump for å ikke ville forhandle fram en avtale.

– Dette vil bli kalt en Trump-shutdown, for det er ingen andre som fortjener mer skyld for situasjonen vi befinner oss i enn ham, sa Schumer.

Viktige funksjoner beholdes

Sist gang statsapparatet sto uten finansiering var i 2013. Da ble over 800.000 ansatte permittert.

Departementer og andre statlige virksomheter vil begynne med å sende hjem ansatte med mindre viktige oppgaver. Virksomheter som har ansvar for miljøspørsmål, som driver med medisinsk forskning, antas å være de første som får kroken på døra. Offentlige parker og museer vil trolig også bli rammet raskt.

Militæret fortsetter driften, fordi det har ansvar for det som regnes som en av statens kjerneoppgaver, men soldater risikerer å måtte vente på lønnsutbetalingen til budsjettet er i boks.

Redusert bemanning hos presidenten

De om lag 742.000 sivilt ansatte i forsvarsdepartementet vil imidlertid måtte regne med at de er blant de første som blir sendt hjem.

Det hvite hus og kontorer i Kongressen vil fortsette å holde åpent, men med redusert bemanning.

Det er også ventet at andre nødvendige funksjoner, som rettsvesenet, vil bli opprettholdt, deriblant russlandsetterforskningen som ledes av tidligere FBI-sjef Robert Mueller.