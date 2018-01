WikiLeaks-grunnleggeren Julian Assange skal ha fått statsborgerskap i Ecuador, melder Sveriges Radio.

Ifølge Sveriges Radio har en avis i Ecuador sikre kilder på at Assange fikk statsborgerskap før jul. El Universo har funnet Assange registrert med personnummer i landets skatteregister. Opplysningene er ikke bekreftet fra offisielt hold.

Trakk arrestordre

Ecuadors utenriksminister Maria Fernanda Espinosa sa tirsdag at landet overveier og undersøker mulighetene for megling for å få slutt på det hun omtalte som en uholdbar og fastlåst situasjon.

Assange søkte tilflukt i Ecuadors ambassade i London sommeren 2012 for å unngå å bli pågrepet og utlevert til Sverige, der han var anklaget for seksuelle overgrep mot to kvinner i 2010. Sverige trakk den internasjonale arrestordren mot Assange i mai i fjor. Han risikerer likevel å bli pågrepet av britisk politi fordi han unnlot å møte i retten og brøt kausjonsbetingelsene sine i 2012.

Frykter å bli utlevert

– Vi er forpliktet til å følge opp den britiske arrestordren dersom han skulle forlate ambassaden, skrev politiet i London i en uttalelse i fjor.

Assange frykter å bli utlevert til USA der han risikerer å bli stilt for retten for å ha publisert lekkede dokumenter fra det amerikanske forsvaret på WikiLeaks i 2010.