CMI-direktør Ottar Mæstad i Bergen har fått opplyst at tilstanden til Arne Strand, ass. direktør ved Christian Michelsens institutt, er «relativt stabil».

Strand, en av Norges fremste eksperter på Afghanistan, var på en rutinemessig reise i forbindelse med sitt arbeid på CMI da angrepet skjedde.

Mandag morgen forteller CMI-direktør Mæstad at de sent søndag kveld, via mellommenn, fikk kontakt med Strands behandlende lege.

– Legen fortalte at Strand ikke er livstruende skadet. Tilstanden hans ble betegnet som relativt stabil, sier Mæstad.

Mæstad har selv fått to SMS-er direkte fra Strand.

– I begge disse gir han uttrykk for at han tror det skal gå bra, sier Mæstad.

AP / NTB scanpix

To SMS-er

Instituttets førsteprioritet nå er å få Strand hjem, sier direktøren til BT.

– Det legen fortalte oss søndag, betyr at Strand kan bli holdt noen timer eller dager til i Kabul før han kan bli transportert hjem. Vi skal få ham hjem. Det er vår høyeste prioritet nå.

– Vet dere mer om hva som skjedde med Strand og hvordan angrepet rammet ham?

– Vi har ikke mer informasjon om det nå, sier Mæstad, som ikke kan opplyse hvorvidt Strand ligger på sykehus.

Massoud Hossaini / TT / NTB Scanpix

Varte i 17 timer

Minst 18 personer ble drept i angrepet på Hotel Intercontinental i Kabul, opplyste det afghanske innenriksdepartementet i helgen.

Av de 18 er det fire afghanere og 14 utlendinger.

En av de overlevende har sagt til TV-kanalen TOLOnews at dødstallet er betydelig høyere enn det myndighetene oppgir, opp mot 43.

Angrepet mot hotellet startet lørdag kveld og varte hele 17 timer, før afghansk politi til slutt fikk kontroll etter å ha drept alle angriperne.