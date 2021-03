Flere demonstranter drept i Myanmar

De fredelige protestene mot militærkuppet fortsetter i Myanmar, der minst to demonstranter ble skutt og drept tirsdag.

Også tirsdag ble demonstranter som protesterer mot militærkuppet i Myanmar, møtt med gummikuler og tåregass fra sikkerhetsstyrkenes side. Minst to demonstranter ble drept. Foto: AP / NTB

NTB

I Myanmars største by Yangon åpnet sikkerhetsstyrker ild med gummikuler mot demonstranter i flere bydeler, og én mann skal ha blitt drept.

Også i Kawlin i den nordvestlige Sagaing ble det skutt mot demonstranter, og én person ble drept.

Ifølge FN er minst 149 demonstranter skutt og drept av Myanmars sikkerhetsstyrker siden militærkuppet 1. februar.

Ifølge uavhengige Assistance Association for Political Prisoners (AAPP) er 183 demonstranter drept siden kuppet.

Demonstranter med tente mobil-lys marsjerte gjennom en bydel i Yangon før daggry tirsdag. Foto: AP / NTB

Nye strategier

Kuppmotstandere marsjerte tirsdag gjennom gatene i mindre grupper i et forsøk på å unngå nye sammenstøt med sikkerhetsstyrkene.

Demonstrantene har forsøkt flere nye strategier for å unngå å bli møtt med voldsbruk, men det har likevel ofte endt med tåregass og gummikuler.

Før daggry tirsdag marsjerte mindre grupper gjennom gatene i en av Yangons bydeler med tente mobil-lys.

Blodig søndag

Søndag var den blodigste dagen så langt. Ulike kilder oppgir dødstall som spenner fra 38 til 74, og mange av ofrene ble drept i den fattige Yangon-bydelen Hlaing Tharyar.

Militærjuntaen har innført unntakstilstand og krigslover i Hlaing Tharyar og andre bydeler der det til sammen bor rundt 2 millioner mennesker.

En 18 år gammel demonstrant som ble skutt i et sammenstøt med sikkerhetsstyrkene, ble tirsdag gravlagt i Yangon. Moren gråt da hun fulgte sønnen sin til graven. Foto: AP / NTB

Rømmer bydelen

Et stort antall innbyggere flyktet fra Hlaing Tharyar tirsdag morgen. Noen kjørte av gårde på motorsykler, mens andre forsøkte å få plass til eiendelene sine i tuk-tuker og små åpne lastebiler.

Det ligger en rekke kinesisk-eide fabrikker i bydelen, og flere av dem ble stukket i brann. Regjeringen i Kina sa dagen etter at den var sterkt bekymret for sikkerheten til innbyggerne i Myanmar.

USAs utenriksminister Antony Blinken kritiserte militæret i Myanmar under et besøk i Japan tirsdag. Han sa at demonstrantene i landet utsettes for brutal undertrykkelse.