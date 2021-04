Russland og Tsjekkia utviser hverandres diplomater

Russland kaster ut 20 tsjekkiske diplomater som svar på Tsjekkias utvisning av 18 russere som anklages for å være hemmelige agenter.

Tsjekkisk politi har etterlyst de samme to russerne som Storbritannia har siktet for nervegiftattentatet mot den tidligere russiske dobbeltagenten Sergej Skripal og hans datter i Salisbury i 2018. Her er et overvåkingsbilde av de to fra London-politiet samme år. Foto: Metropolitan Police via AP / AP / NTB

Regjeringen i Praha begrunnet i helgen utvisningene med påstander om at russisk militær etterretning var delaktig i to eksplosjoner i Tsjekkia 2014.

Russland kalte anklagene for en provokasjon og varslet at de ville gjengjelde tiltaket. Tsjekkias ambassadør Vitezlaw Pivonka ble kalt inn på teppet i utenriksdepartementet og fikk søndag beskjed om at 20 ansatte ved den tsjekkiske ambassaden i Moskva er erklært persona non grata.

Det betyr at bare rundt fem tsjekkiske diplomater er igjen i Moskva.

Russland viser til USA

Tsjekkisk politi etterlyste lørdag to russiske menn i forbindelse med eksplosjonene i et ammunisjonslager i Vrbetice som krevde to menneskeliv i 2014. Russerne brukte de samme passene som de mistenkte i attentatet mot den russiske dobbeltagenten Sergej Skripal i England i 2018.

Russland antyder at USA er involvert i saken.

– I sin higen etter å tilfredsstille USA, med de siste amerikanske sanksjonene som bakteppe, har tsjekkiske myndigheter overgått sine herrer på den andre siden av dammen, sier utenriksdepartementet i Moskva.

Det var demonstrasjoner foran Russlands ambassade i den tsjekkiske hovedstaden Praha søndag. Foto: Petr David Josek / AP / NTB

– Klare beviser

USA innførte nylig sanksjoner og utviste ti russiske diplomater. Det var en straffereaksjon på det amerikanerne mener var russiske forsøk på å påvirke valget og et massivt dataangrep.

Storbritannia uttrykker støtte til Tsjekkia, som i helgen trakk paralleller til situasjonen britene var i etter Salisbury-attentatet på Skripal og hans datter.

– Storbritannia støtter fullt og helt våre tsjekkiske allierte som har avslørt hvor langt russiske etterretningstjenester er villige til å gå for å utføre farlige operasjoner i Europa, sier utenriksminister Dominic Raab.

Statsminister Andrej Babis sier tsjekkiske etterretnings- og sikkerhetstjenester har funnet klare beviser for at agenter fra Russlands militære etterretningstjeneste GRU var involvert i eksplosjonene i et ammunisjonslager i 2014.

Tsjekkisk politi knytter to russiske menn som brukte pass med navnene Aleksander Petrov og Ruslan Bosjirov, til eksplosjoner ved et ammunisjonslager i 2014. De to mistenkes i Storbritannia for å ha utført attentatet mot Sergej og Julia Skripal i 2018. Foto: Metropolitan Police via AP / NTB

Store skader

Lageret i Vrbetice inneholdt hundrevis av landminer og ble brukt av kommersielle forsvarsleverandører.

Den første eksplosjonen skjedde 16. oktober 2014 i et lager i byen Vrbetice med 50 tonn ammunisjon, 110 kilometer øst for Praha. 3. desember samme år gikk 13 tonn ammunisjon i luften på samme sted.

Opprydding i to år

I etterkant brukte flere tusen soldater to år på å uskadeliggjøre udetonert materiell for å gjøre området trygt.

Tsjekkia skal informere Nato-allierte om mistankene, og saken skal diskuteres på EUs utenriksministermøte mandag, ifølge fungerende utenriksminister Jan Hamacek.

Hamacek har fått kraftig kritikk fra både regjeringsfeller og opposisjonen for en planlagt tur til Moskva som ble avlyst like før avsløringene. I Moskva skulle han snakke om muligheten for å få koronavaksiner fra Russland.

Vaksinetrøbbel

Babis mindretallsregjering er under press på grunn av den haltende vaksinasjonskampanjen i Tsjekkia. Bare seks måneder før valget avslørte nettavisen Seznam Zpravy at regjeringen har bestilt under halvparten av vaksinene de har mulighet til å skaffe gjennom EU.

Torsdag kastet Tsjekkias naboland Polen ut tre russiske diplomater som anklages for å ha utført handlinger som skadet landet.

Polen ga samtidig «full støtte til de beslutninger USA har tatt når det gjelder politikken overfor Russland», het det fra utenriksdepartementet i Warszawa.