Ny dag, nye demonstrasjoner i Myanmar

For sjuende dag på rad er det massedemonstrasjoner i gatene i Myanmars storbyer. Landets militærregime ber nå streikende statsansatte om å gå tilbake på jobb.

Demonstrasjonene vedvarer i Myanmar. Foto: AP Photo/NTB

NTB

Publisert Publisert Nå nettopp

Så langt har blant annet en rekke lærere, byråkrater og flygeledere sluttet seg til demonstrasjonene. Det meldes til og med at noen politifolk har sluttet seg til demokratiforkjemperne.

– De som er borte fra arbeidsplassen bes om å vende tilbake umiddelbart i landets interesse, uten å fokusere på det følelsesmessige, sier landets nye militærleder Min Aung Hlaing.

1. februar foretok militæret i Myanmar et kupp som gjorde slutt på et tiår med demokratisk styre. Statsleder Aung San Suu Kyi ble trolig satt i husarrest, men situasjonen hennes er ikke bekreftet.

Foreløpig har de fleste demonstrasjonene gått fredelig for seg, men andre steder har politiet brukt tåregass, vannkanoner og gummikuler mot demonstrantene. Det skal ha vært noen tilfeller der skarp ammunisjon er blitt brukt.

Torsdag innførte USA sanksjoner mot landets militærregime, gjennom blant annet å fryse midlene deres i amerikanske bankkonti.

Fredag var en offentlig høytidsdag i Myanmar, og det er tradisjon for at man løslater fanger fra det overfylte fengselsvesenet på slike dager. Denne gangen har over 23.000 innsatte fått straffen sin avkortet, men de drøyt 260 som er blitt pågrepet av politiske årsaker siden kuppet er ikke blant dem.