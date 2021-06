Tidligere sovjetstater minnes naziangrepet på Sovjetunionen

80 år etter at Nazi-Tyskland brøt ikkeangrepspakten med Stalin og innledet offensiven mot Sovjetunionen, mintes ledere i regionen verdenskrigens grusomheter.

Russlands president Vladimir Putin hilser på veteraner fra annen verdenskrig under minnestunden for starten på Nazi-Tysklands invasjon av Sovjetunionen. Foto: Alexei Nikolsky / Sputnik via AP / NTB

Russlands president Vladimir Putin taler ved seremonien for å minnes Nazi-Tysklands invasjon av Sovjetunionen ved minnesmerket for den ukjente soldat i Moskva. Foto: Alexei Nikolsky / Sputnik via AP / NTB

Tysklands president Frank-Walter Steinmeier legger ned en krans ved det sovjetiske krigsminnesmerket i Berlin på 80-årsdagen for Nazi-Tysklands angrep på Sovjetunionen. Foto: Markus Schreiber / AP / NTB

Kranser ble tirsdag lagt på minnesmerker for de falne i Moskva, Kiev, Brest og Berlin.

I Berlin la president Frank-Walter Steinmeier ned en krans på minnesmerket for de sovjetiske soldatene, mens Russlands president Vladimir Putin gjorde det samme ved minnesmerket for den ukjente soldat ved Kreml-muren i Moskva.

I Ukraina ledet president Volodymyr Zelenskyj ett minutts stillhet, mens de som hadde samlet seg til den hviterussiske seremonien i Brest på grensa til Polen, slapp løs hvite ballonger.

Putin benyttet anledningen til å skrive en gjestekommentar i den tyske avisa Die Zeit, der han vekslet mellom å trekke fram utfordringene som Russland og Europa kan løse sammen, og kritikk mot Nato og EU for å bidra til å destabilisere regionen.

Han poengterte hvordan angrepet i 1941 ble starten på Sovjetunionens blodigste krig, og han hyllet soldatene i Den røde arme som han skriver ikke bare reddet Russland, men hele Europa.

Over 27 millioner borgere av Sovjetunionen, inkludert russere, hviterussere og ukrainere, mistet livet i andre verdenskrig, langt flere enn i noe annet land.

Stanset ved Stalingrad

Etter invasjonen da Tyskland gikk inn i Polen for å starte marsjen mot Moskva, gikk Sovjet i allianse med Storbritannia og USA for å beseire nazidiktaturet i Tyskland.

De tyske styrkene la store deler av Hviterussland, Ukraina og Russland i grus før Den røde arme slo tilbake, snudde krigen i Stalingrad og ikke stanset før Berlin falt i 1945.

Etter krigen installerte Sovjet vennligsinnede regjeringer i det meste av Øst-Europa, en tilstand som varte i 40 år til Sovjetunionen brøt sammen og delte seg i 15 land.

Beklager mistillit

I kommentaren i Die Zeit peker Putin på klimaendringer, miljøproblemer og sikkerhet som områder der vest og øst kan samarbeide, men han mener samtidig at mange av problemene i Europa har sin bakgrunn i EUs og Natos politikk.

Han hevdet at årsaken til økende mistillit i Europa er Natos ekspansjon østover, og han beskyldte interesser i Europa for å ha støttet et kupp i Ukraina i 2014, med referanse til demonstrasjonene mot Viktor Janukovitsj, som var nær alliert med Russland.

Putin snakket tirsdag også med Tysklands statsminister Angela Merkel på telefon. Han tok opp noen av de samme temaene som i artikkelen, men understreket at samarbeid mellom de to landene er viktig.

Merkel påpekte den enorme smerten som Tyskland hadde påført millioner av mennesker, og sa hun var rørt over at så mange likevel fortsatt er villig til å strekke ut armene som tegn på vennskap til tross for Tysklands historie i det 20. århundre.

